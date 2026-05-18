Más de 860 kilos de marihuana fueron incautados en carreteras del Valle del Cauca

Según las autoridades, la droga incautada tendría un valor superior a los 340 millones de pesos. Foto: Policía Valle.

Valle del Cauca

En dos operativos adelantados en vías del Valle del Cauca, la Policía logró la incautación de más de 860 kilos de marihuana que eran transportados en dos vehículos particulares y un taxi.

El primer procedimiento se registró en la vía Cali – Andalucía, a la altura del peaje de Betania, en jurisdicción de San Pedro. Allí, uniformados detuvieron una camioneta que cubría la ruta entre Yumbo e Ibagué y durante la inspección, hallaron ocultos en el platón del vehículo varios paquetes que contenían 450 kilos de marihuana.

El segundo caso ocurrió en la vía Calandra, en jurisdicción de Florida, donde las autoridades iniciaron una persecución contra los ocupantes de otra camioneta y un taxi que ignoraron una señal de pare de los uniformados. Al ser interceptados les hallaron varios paquetes con marihuana tipo exótica, con un peso superior a los 410 kilogramos.

Por estos hechos fueron capturadas tres personas señaladas del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, fueron inmovilizados tres vehículos y decomisados dos celulares.

Según las autoridades, la droga incautada tendría un valor superior a los 340 millones de pesos.