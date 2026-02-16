Así se vive el Carnaval en el departamento del Atlántico: hay varios eventos

Carroza en el Carnaval de Barranquilla. Foto: cortesía Gobernación del Atlántico.

En todo el departamento del Atlántico también disfrutaron de varias festividades en el marco del Carnaval de Barranquilla.

Este domingo 15 de febrero se llevó a cabo el Carnaval de Orquestas del Atlántico en la Concha Acústica de la Sede de la Banda de Baranoa. Entre los invitados estaban Elder Dayán Díaz, Churo Díaz, Diego Daza, Mono Zabaleta, Mr Black, Hamilton, Fusión Orquesta, entre otros.

El viernes se llevó a cabo la versión 27 del Carnaval Educativo del Atlántico, en donde hubo una asistencia de más de 8.000 personas.

Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico. Este año estuvo presente el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

La Carroza de la Gobernación del Atlántico llamada “Riqueza artesanal del Atlántico” estuvo presente en la Batalla de Flores de la Vía 40.

Con un despliegue de color, formas y símbolos, la carroza se convirtió en un homenaje vivo al talento de los maestros artesanos del Atlántico quienes enaltecieron la riqueza cultural que se transmite de generación en generación.

Rubiel Badillo, maestro artesano de Galapa, dijo que “la carroza está inspirada en esa riqueza artesanal y cultural que tiene nuestro departamento. Es un componente especial que estamos haciendo precisamente rendirle un homenaje a cada una de esas manos que enriquece la cultura nuestra en el departamento”.