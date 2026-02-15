Carnaval de Barranquilla: HOY será la Gran Parada de Tradición

Desde las 10:30 de la mañana en el cumbiódromo de la vía 40 cerca de 130 grupos folclóricos desfilarán en el marco de la Gran Parada de Tradición, que se convierte en el inicio del segundo día del Carnaval de Barranquilla.

La Gran Parada de Tradición es en homenaje a los hacedores y portadores del legado manteniendo las expresiones. Asimismo, es un reconocimiento a las diferentes expresiones culturales del Carnaval.

Homenaje póstumo en la Gran Parada de Tradición

En el marco de la Gran Parada de Tradición, se rendirá homenaje a la memoria de directoras fallecidas durante el año anterior. Igualmente, se rendirá un homenaje especial a las danzas de paloteo.

Este es el primer desfile grande del segundo día del Carnaval. Por otra parte, durante el día de hoy domingo se realizarán diferentes desfiles y eventos como La Gran Parada ‘Carlos Franco’, el Festival de Orquestas, y Carnaval de Orquestas, en Baranoa, entre otros.