¡Prográmate! Estos son los eventos para este lunes en el Carnaval de Barranquilla

Para este tercer día de la agenda festiva en el lunes de Carnaval, la alegría continuará en el ‘Cumbiódromo’ con la Gran Parada de Comparsas, desde las 11:30 de la mañana con un desfile dedicado a la música, la fantasía y la cultura picotera de la ciudad.

Bajo el concepto “Aquí suenan los picós… en las comparsas”, más de cien grupos de tradición y fantasía recorrerán la ruta con propuestas coreográficas y musicales que exaltan las sonoridades que han marcado el goce popular del Caribe.

El desfile está organizado en bloques temáticos que rinden homenaje a los picós como plataformas culturales, símbolos de identidad barrial y memoria sonora.

La jornada integrará comparsas con montajes de gran formato, vestuarios de alto impacto visual y puestas en escena que combinan ritmos locales y foráneos. Además, se suma la participación especial de silleteros invitados desde Medellín.

Coronación de la Reina Popular

La celebración continuará a las 7:00 de la noche en la Plaza de la Paz con la Elección y Coronación del Reinado Popular 2026, evento que exalta el liderazgo y la identidad de los barrios de Barranquilla. El espectáculo central, titulado “Los Sonidos del Barrio” y dirigido por Federman Brito, recorrerá ritmos como tambor afrocaribeño, salsa, merengue, champeta y verbena picotera, con más de 130 bailarines en escena y artistas invitados.

La nueva reina Popular recibirá premios que incluyen una vivienda, mientras que virreina y princesas también obtendrán reconocimientos y apoyos de patrocinadores. La entrada será gratuita.

Encuentro de Comedias

La programación cultural del lunes también incluye el cierre del Encuentro de Comedias del Carnaval 2026, que tendrá su jornada final desde las 5:00 de la tarde en el Parque Almendra. El espacio reúne grupos de teatro popular, humor costumbrista y propuestas escénicas que narran la cotidianidad de los barrios a través de la sátira y la tradición oral.

En tarima participarán colectivos como Semilla del Cuerpo, Teatro y Magia, Grupo Teatro Génesis y otras agrupaciones invitadas, junto a un componente musical especial. El evento refuerza el valor del teatro y la comedia como expresiones vivas del carnaval y como vehículos de memoria e identidad cultural.