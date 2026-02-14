EN FOTOS: Barranquilla volvió a bailar y disfrutar con La Batalla de Flores

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, en la Batalla de Flores. Foto: Carnaval SAS

Hacia las 10:30 de la mañana inició La Batalla de Flores, el desfile “que da riendas sueltas” al Carnaval de Barranquilla. Fueron cuatros kilómetros de desfile.

Batalla de Flores 2026. Foto: Carnaval SAS

En este recorrido participaron 14.000 danzantes, 73 grupos folcróricos y 18 carrozas, y además, cerca de 39 orquestas y artistas en vivo.

La cumbia también se sintió en La Batalla de Flores 2026. Foto: Carnaval SAS

La Batalla de Flores que volvió a engalanar el cumbiódromo de la Vía 40, en donde turistas y locales se unieron en medio de la alegría y la algarabía.

Batalla de Flores 2026. Foto: Carnaval SAS

