Se refuerza la vacunación ante alerta nacional por la fiebre amarilla en Risaralda

Ante la circulación activa del virus de la fiebre amarilla en regiones cercanas y la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, en Risaralda se intensificaron las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica, especialmente en los municipios considerados de mayor riesgo.

La medida se adopta tras el llamado del Ministerio de Salud, luego del brote registrado en varias zonas del país. Aunque el refuerzo de la vacuna no está dirigido a toda la población, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los grupos priorizados para que verifiquen su esquema y acudan a los puntos de inmunización si cumplen los criterios establecidos.

Directora operativa de Salud Pública de Risaralda, Deissy Johana Vélez Gómez.

“Desde la Gobernación de Risaralda estamos reforzando las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica, especialmente en los municipios con mayor nivel de riesgo. La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible y la vacuna salva vidas. Es por eso fundamental que las personas que hacen parte de los grupos priorizados se acerquen oportunamente a los puntos de vacunación.”

En Risaralda, los municipios de Quinchía y Guática están clasificados de muy alto riesgo. Además, el año pasado se confirmó un caso en un municipio de Caldas cercano a Quinchía, lo que mantiene activa la vigilancia en esta zona limítrofe.

El refuerzo está dirigido principalmente a personas vacunadas hace más de diez años que vivan o viajen a zonas con presencia del virus; mujeres que fueron vacunadas durante el embarazo; personas con ciertas condiciones médicas, previa valoración; y viajeros a áreas de alto riesgo. También deben vacunarse quienes no tengan carné o no recuerden haber recibido la dosis.

La vacuna está disponible de manera gratuita en los 14 municipios del departamento. Está indicada para personas entre los 9 meses y los 59 años; en mayores de 60 se requiere valoración médica previa.