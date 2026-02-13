¡No se deje estafar! en Dosquebradas están vendiendo terrenos que son del municipio

Dosquebradas

Las autoridades de Dosquebradas avanzan en la recuperación de terrenos que son propiedad del municipio y que estaban siendo utilizados de manera irregular, una situación que además ha dejado a varias personas afectadas por la venta ilegal de lotes que no pueden ser comercializados.

El más reciente operativo se llevó a cabo en el sector de Lucitania, cerca al Centro de Ciencia en Biodiversidad (CIBI), donde se logró la recuperación de cerca de 5.700 metros cuadrados de terreno público. Según las autoridades, estos predios estaban siendo ofrecidos para la construcción de viviendas, actividades industriales e incluso como parqueaderos, pese a no contar con ningún tipo de autorización legal.

Las acciones se realizaron con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Inspección Séptima y la Policía Nacional, siguiendo los procedimientos establecidos para la protección de los bienes públicos.

El alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, reiteró el llamado a la ciudadanía para no comprar terrenos sin verificar su legalidad, ya que se han detectado casos de personas que habrían sido estafadas al adquirir lotes que en realidad pertenecen al municipio y que no pueden ser vendidos ni ocupados.

“Hoy aquí encontramos un predio que ha sido intervenido, un predio que una persona lo está comercializando, ya han vendido algunos locales para fábrica, parqueadero y eso es lo que estamos haciendo. Hoy estamos recuperando 5.700 metros cuadrados del municipio, en compañía de la Secretaría de Gobierno, la parte operativa de la Inspección Séptima de Convivencia y Paz y sobre todo con la Policía Nacional.”

Las autoridades explicaron que quienes consideren tener algún derecho sobre estos predios pueden acercarse a la Inspección Séptima para conocer el estado del proceso y presentar los documentos que consideren pertinentes.