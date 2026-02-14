Hable con elPrograma

14 feb 2026

Si su documento de identidad fue robado o se extravió, siga estas recomendaciones

¿Le robaron o perdió su cédula? Esto es lo que debe hacer para sacar el documento. Paso a paso

Marylin León

Si usted fue víctima de la delincuencia y le fueron robados sus documentos o por algún motivo perdió su cédula de ciudadanía y necesita sacar un duplicado, en Caracol Radio le contamos los pasos que debe seguir para sacar nuevamente este documento.

Lea también: Así puede activar la Cédula Digital en su celular en menos de 5 minutos y más fácil : paso a paso

Este tipo de trámite se realiza en caso de robo, deterioro o pérdida de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Puede consulte el costo del trámite en la sección tarifas de la Registraduría.

Trámite en línea:

  • No requiere atención presencial, puesto que se expedirá una réplica del último documento (cédula amarilla con hologramas) generado al titular.
  • Requisito: que el titular del documento haya tenido cédula ciudadanía amarilla con hologramas.

Alternativas de pago:

  • Pago presencial: en cualquiera de las entidades de recaudo autorizadas como Banco de Bogotá o en sus corresponsales aliados Efecty, SuperGiros, Bemovil, Punto de Pago, Practisistemas o Megared. Una vez efectuado el pago, puede presentarse de inmediato a realizar su trámite. Por otra parte, para los pagos efectuados a través de Banco Popular o Matrix Giros se sugiere esperar 24 horas para poder a acudir a una registraduría y realizar el trámite, mientras se efectúan las actualizaciones correspondientes.
  • Pago seguro en línea PSE: puede realizar el pago por este medio siempre y cuando la cuenta bancaria (ahorros o corriente) a utilizar sea de Colombia y esté habilitada para realizar pagos a través de este sistema.

La solicitud del documento en línea se hace a través de la página web de la entidad ingresando a la opción “Duplicado de cédula en línea aquí”; Siga las indicaciones, realice el registro del solicitante y espere la confirmación para solicitar el duplicado, donde debe seleccionar el medio de pago.

  • Para pagos en línea a través de PSE, debe esperar la aprobación del pago. En caso de pago presencial, debe tener a la mano el comprobante de pago para registrar el PIN
  • Finalmente, seleccione la registraduría en la que desea que le sea entregado su documento.

Le puede interesar: ¿Puede votar en 2026 si no tiene cédula?: esto dice la registraduría, requisitos, links y más

Precios:

  • Cédula de ciudadanía personalizada en policarbonato y cédula de ciudadanía digital (duplicado) Tiene un costo de $72.450
  • Duplicado de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: Tiene un costo de $64.100

Tenga en cuenta:

si su última cédula amarilla con hologramas (de primera vez, duplicado, renovación o rectificación) fue preparada antes del 2019 es posible que no se pueda generar replica de dicho documento y, por tanto, por temas de seguridad y actualización biométrica, se recomienda adelantar el trámite de duplicado de cédula digital o duplicado de cédula amarilla de forma presencial para que le actualicen los datos.

