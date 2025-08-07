Así puede activar la Cédula Digital en su celular en menos de 5 minutos y más fácil : paso a paso

La cédula de ciudadanía es el documento de identificación usado por los colombianos, con el fin de certificar la identidad de las personas dentro de el país. Además , esta también acredita la mayoría de edad, que se establece legalmente desde los 18 años.

Sin embargo, con los avances en tecnología, desde el 2020 el país implementó una nueva estrategia la cual desarrolló una cédula digital. Esta alternativa se impulsó con el fin de facilitar los trámites y mejorar la seguridad e información personal de los ciudadanos. Además identifica a los colombianos en trámites presenciales y no presenciales.

Cédula digital por primera vez

Si desea adquirir la cédula digital y es su primera vez realizando este trámite debe saber que es necesario solicitarla por medio de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Posteriormente deberá asistir a una cita presencial en alguna de las sedes en donde le harán la toma de huellas y fotografía.

¿Cuánto vale la sacada de la cédula digital por primera vez?

Para los ciudadanos que cumplen la mayoría de edad, es decir, 18 años, el documento es gratuito por única vez. Sin embargo, el duplicado tiene un costo de $72.450 pesos colombianos. EL pago de este trámite lo puede realizar por PSE o en los puntos autorizados que son:

Efecty

SuperGIROS

Matrix Girps

4-72 Banco Popular

Cómo descargar la cédula digital: en menos de 5 minutos

La Registraduría Nacional del Estado Civil, activó un plan con el fin de facilitar el proceso de activación de la cédula de ciudanía digital en el celular. Se trata de una nueva actualización de la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, en el cuál podrá hacer la activación directamente desde la aplicación

Descargue la aplicación de “Cédula Digital Colombia” disponible en la App Store o Play Store.

disponible en la App Store o Play Store. Seleccione la opción “Usar mi número de identificación”

Digite su número de documento y confírmelo.

A su correo le llegará un código de verificación de 6 dígitos , el cuál deberá colocarlo en la aplicación. (Tenga en cuenta que solo llegará al correo que suministró al momento de tramitar su cédula)

, el cuál deberá colocarlo en la aplicación. Posteriormente se solicitará que realice la autenticación de biométrica facial. Para este paso le recomendamos tener buena iluminación, con el fin de que la cámara de celular pueda detectar mejor su identidad.

De esta manera y como resultado podrá activar la cédula en su celular, en menos de 5 minutos, con un registro más sencillo y rápido.

Requisitos para la cédula digital gratis

Hay algunos ciudadanos que están exonerados de hacer el pago de distintos trámites ante la Registraduría Nacional del Estado Civil; dentro de estos se encuentran la cédula digital, la expedición de tarjeta de identidad, copias y certificaciones del registro civil. Según la entidad estas son las personas que pueden obtener estos documentos de manera gratuita: