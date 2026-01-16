Cédula digital gana terreno en el Huila y será válida para votar en las elecciones

La Registraduría reporta aumento en la solicitud de la cédula digital en el Huila, documento válido para votar en elecciones.

La cédula digital continúa consolidándose en el departamento del Huila como un documento moderno, seguro y plenamente válido para ejercer el derecho al voto en Colombia. Así lo confirmó el delegado de la Registraduría Nacional, Ángel Eduardo Triana, quien destacó el aumento en la solicitud de este documento por parte de la ciudadanía.

Triana explicó que la cédula digital cuenta con altos estándares de seguridad reconocidos a nivel internacional y, en algunos países del cono sur, incluso puede ser utilizada como documento de viaje, similar a un pasaporte, lo que la convierte en una herramienta de identificación altamente confiable.

En materia electoral, el delegado precisó que los ciudadanos pueden votar tanto con la cédula amarilla con hologramas como con la cédula digital, ya sea en su versión física en policarbonato o a través del celular, siempre y cuando el documento esté debidamente validado y la persona esté inscrita en el censo electoral.

En el caso de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, la Registraduría está entregando directamente la cédula digital. Aquellos que hayan obtenido su documento al menos cuatro meses antes de la jornada electoral podrán ejercer su derecho al voto, de acuerdo con los cortes establecidos para el censo.

Actualmente, en el departamento del Huila hay 947 mil ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 475 mil son mujeres y 472 mil hombres, distribuidos en 268 puestos de votación y 2.903 mesas en todo el territorio departamental.