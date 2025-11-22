¿Puede votar en 2026 si no tiene cédula?: esto dice la registraduría, requisitos, links y más

La Registraduría Nacional informó que se inscribieron 2′611.750 cédulas de ciudadanía para votar

El próximo año comienzan las elecciones presidenciales para elegir al nuevo mandatario, si bien el panorama político en la actualidad es mixto debido a las divisiones que hay frente a los precandidatos y candidatos que se han postulado, aún es muy pronto hablar sobre quién o qué partido ganará.

Asimismo, es importante destacar que, para poder acceder al voto, se necesita cumplir una serie de requisitos mínimos:

Ser mayor de edad.

Contar con su cédula.

Ser Colombiano.

Por otro lado, existen casos extraordinarios, como las votaciones en el exterior. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, para aquellos que estén en el extranjero, deberán dirigirse a la embajada o consulado dos meses antes de que comiencen las elecciones en Colombia. Para poder realizar este trámite, es necesario que se cumpla y realice la inscripción en las fechas estipuladas:

Elecciones al Congreso: debe realizarse el día 8 de marzo de 2026, y la fecha límite de inscripción es el 8 de enero del mismo año.

Elecciones a Presidenciales: debe realizarse el día 31 de mayo de 2026, y la fecha límite de inscripción es el 31 de marzo del mismo año.

El ministerio hace una serie de recomendaciones para aquellos que están por fuera del país. Estas son:

Consulte el lugar donde su cédula se encuentra inscrita para votar en: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

para votar en: Preséntese con su cédula de ciudadanía (amarilla, con hologramas o digital) o con su pasaporte colombiano.

(amarilla, con hologramas o digital) o con su pasaporte colombiano. Preséntese antes de las fechas límite de inscripción: la inscripción de la cédula para votar es distinta al registro consular. La persona que inscriba su cédula podrá ejercer su derecho al voto en el consulado donde adelante dicha inscripción.

Es así que, para poder votar, es necesario contar con el documento de identidad oficial, y en dado caso que cuente con pasaporte y vote en el exterior, es fundamental que este esté actualizado y no vencido. Si bien se ve como algo simple de hacer, algunas personas por diversas razones no cuentan con su documento.

¿Puede votar si no cuenta con cédula de ciudadanía?

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, NO se admiten otro tipo de documentos, es decir, debe ser obligatoriamente, la cédula de ciudadanía. Allí resaltan lo siguiente:

“Para inscribirse se requiere presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. No se admiten contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción, denuncios de pérdida de documento. Únicamente la cédula original”.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

Para poder consultar el lugar, mesa, dirección y puesto de votación, deberá de seguir los siguientes pasos:

Ir a la página de la registraduría, puede hacerlo haciendo clic aquí .

. Llenar los espacio que se le solicita.

En el recuadro de “lugar de votación actual”, déjelo tal cual aparece, a no ser que su consulta corresponda a las opciones ofrecidas allí.

Una vez le dé en “consultar”, le saldrá un cuadro en el que se específica lo que necesita.

