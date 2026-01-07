¿Qué personas podrán solicitar gratis la cédula digital en 2026?: así funciona el trámite

Desde finales de 2020 se implementó un nuevo mecanismo de identificación en Colombia conocido como la cédula digital. Como su nombre lo indica, este fue lanzado por la Registraduría Nacional para llevar a cabo diferentes trámites de forma segura, ya sea a nivel presencial como virtual.

Por otra parte, este documento cuenta con diferentes mecanismos tecnológicos que impiden la falsificación, adulteración y suplantación de identidad de su portador, lo que además permite la protección de los datos personales. Además, los ciudadanos pueden llevarla por medio de su celular con la aplicación dispuesta por la Registraduría, incluso sin necesidad de tener una conexión a Internet.

Otro de los beneficios que brinda la cédula digital es la posibilidad de viajar a ocho países en Sudamérica sin que el ciudadano deba contar con su pasaporte, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos entre Colombia, la Comunidad Andina y la Mercosur. La única excepción en este caso es Venezuela y las naciones pertenecientes a las Guayanas.

¿Cuánto vale tramitar la cédula digital en Colombia?

De acuerdo a la Registraduría Nacional, el trámite para obtener la cédula digital tiene un costo de 72.450 pesos, o 72,58 dólares si la obtiene desde el exterior. Sin embargo, existen ciertas excepciones por las cuales algunos ciudadanos pueden recibirla sin costo adicional. Estos son:

Jóvenes que cumplen los 18 años de edad: Si una persona cumple los 18 años de edad en 2026, podrá solicitar la cédula digital sin costo adicional en la sede de la Registraduría más cercana, ya que está realizando el proceso por primera vez.

Grupos en condición de vulnerabilidad: Hay una serie de grupos poblacionales en Colombia que se encuentran exentos del cobro de la cédula digital, incluyendo los casos de duplicados y rectificaciones, estos son:

Personas desplazadas por la violencia

Víctimas de conflicto armado

Personas que se encuentren en el grupo A del Sisbén

del Sisbén Personas de la comunidad LGBTI en condición de vulnerabilidad

en condición de vulnerabilidad Personas con discapacidad en situación de pobreza

Habitantes de calle

Afectados por catástrofes o desastres naturales .

. Privados de la liberad.

En cualquiera de estos casos, el solicitante deberá presentar un certificado que avale su condición para que pueda tramitar la cédula digital sin costo. Asimismo, la Registraduría podrá acceder a las bases de datos del Sisbén y del Registro Único de Víctimas (RUV) en caso de que necesite confirmar la situación de cada ciudadano.

¿Cómo se puede solicitar la cédula digital en Colombia?

Si una persona está interesada en tramitar la cédula digital en Colombia, deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web de la Registraduría.

Dar clic en el botón “Registro civil e identificación” , y luego en la opción “Cédula digital”.

, y luego en la opción “Cédula digital”. Llenar los datos que aparecen en el formulario , y al final dar clic en el botón “Registrarse”.

, y al final dar clic en el botón “Registrarse”. Realizar el respectivo pago (en caso de que aplique).

Una vez haya realizado este proceso, puede acercarse al punto más cercano de la Registraduría para realizar la toma biométrica y de las huellas dactilares y obtener el documento en sus formatos físico y digital.

Por otra parte, es importante tener instalada la aplicación Cédula Digital Colombia en su celular para que pueda portar el documento de forma digital.