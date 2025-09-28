Así es el “acantilado cósmico” que encontró el telescopio James Webb y que desconcertó a científicos

El hallazgo podría cambiar lo que sabemos sobre la formación temprana de galaxias en el universo

El telescopio espacial James Webb (JWST) volvió a sorprender al mundo científico con un descubrimiento que muchos califican como desconcertante: un misterioso objeto apodado el “acantilado cósmico”, cuya naturaleza desafía las teorías actuales sobre la evolución de las galaxias y los agujeros negros en los primeros instantes del universo.

Este hallazgo fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics y ha despertado un intenso debate entre astrónomos de todo el mundo. El objeto se encuentra a más de 11.900 millones de años luz de la Tierra, lo que significa que lo observamos tal como era apenas 1.8 mil millones de años después del Big Bang.

¿Qué es el “acantilado cósmico”?

El nombre proviene de una abrupta señal luminosa detectada en su espectro, que los científicos comparan con un “desnivel” o “acantilado” en la luz que emite. Este rasgo no encaja con lo que se había observado antes en galaxias jóvenes o en los llamados núcleos galácticos activos, lo que hace de este hallazgo algo completamente nuevo.

El James Webb, gracias a su capacidad de observar en longitudes de onda infrarrojas, detectó este objeto en un grupo de puntos rojos diminutos conocidos como “small red dots” (pequeños puntos rojos). Estos puntos ya habían desconcertado a la comunidad científica en 2022, pero el “acantilado cósmico” parece ser un caso extremo dentro de esa categoría.

Un reto para la astronomía moderna

Lo que más sorprende a los investigadores es que estos objetos parecen demasiado masivos para el poco tiempo que había transcurrido desde el inicio del universo. Según los modelos actuales, no deberían existir galaxias tan densas y brillantes en etapas tan tempranas de la historia cósmica.

Para intentar explicar el fenómeno, un grupo internacional de astrónomos propuso una hipótesis audaz: lo que estamos viendo no sería una galaxia convencional, sino algo que llaman “estrellas de agujero negro”.

En este modelo, un agujero negro supermasivo estaría rodeado por una gigantesca envoltura de gas que brilla de forma parecida a una estrella, aunque sin procesos de fusión nuclear en su interior. Este gas atrapado sería tan denso y turbulento que produciría la señal luminosa observada por el James Webb.

¿Por qué este hallazgo es importante?

Si la hipótesis es correcta, el descubrimiento podría explicar cómo los agujeros negros crecieron tan rápido en los primeros miles de millones de años del universo. Además, obligaría a replantear la manera en que se forman las galaxias y la velocidad con la que acumulan masa estelar.

El “acantilado cósmico” se convierte así en una especie de laboratorio natural que podría revelar pistas sobre los orígenes del cosmos. De confirmarse la teoría de las estrellas de agujero negro, estaríamos ante una nueva clase de objetos astronómicos nunca antes confirmados de forma directa. Lo que viene para el James Webb

Los científicos aseguran que este es apenas el inicio. El telescopio James Webb continuará observando otros de estos enigmáticos puntos rojos para comprobar si se trata de un fenómeno aislado o si, por el contrario, estamos frente a una población entera de objetos cósmicos desconocidos.

En los próximos meses, equipos de investigación ya tienen reservadas más horas de observación para analizar la luz del “acantilado cósmico” y de otros objetos similares. Solo entonces se podrá confirmar si estamos ante una nueva categoría de cuerpos celestes o si existe otra explicación aún más sorprendente.