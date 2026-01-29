¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo? esta a 85 segundos de la media noche: esto significa

El Reloj del Fin del Mundo marca 85 segundos para la medianoche, Foto getty images

El Reloj del Juicio Final volvió a moverse. El pasado 27 de enero de 2026, el Boletín de los Científicos Atómicos anunció que el reloj quedó fijado a 85 segundos de la medianoche.

El punto más cercano a una catástrofe global desde su creación, encendiendo nuevas alertas sobre los riesgos nucleares, climáticos, biológicos y tecnológicos que enfrenta la humanidad.

La decisión fue tomada por la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, que advirtió sobre el deterioro de la cooperación internacional, el aumento de tensiones entre potencias nucleares y la falta de liderazgo global para enfrentar amenazas.

Le puede interesar: Presidente Trump urge a Irán a negociaciones nucleares y advierte que “el tiempo se acaba”

¿Qué es el ‘Reloj del Fin del Mundo’?

El Reloj del Fin del Mundo, también conocido como el Reloj del Juicio Final, es un símbolo creado para representar cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global.

La medianoche representa el fin de la civilización tal como se conoce, y las manecillas se mueven hacia adelante o hacia atrás según el nivel de riesgo percibido por la comunidad científica.

No se trata de una predicción literal del fin del mundo, sino de una herramienta simbólica que busca generar conciencia pública y presionar a los líderes políticos para tomar decisiones que reduzcan los riesgos globales.

¿Quién creo el ‘Reloj del Fin del Mundo’: un símbolo nacido tras la bomba atómica

El Reloj del Fin del Mundo apareció por primera vez en 1947, cuando el Boletín de los Científicos Atómicos cambió su formato de boletín informativo a revista.

Su primera portada incluyó un reloj diseñado por la artista Martyl Langsdorf, quien lo concibió inicialmente como un recurso gráfico, sin imaginar que se convertiría en uno de los íconos más reconocidos del siglo XX.

En sus inicios, el reloj estaba enfocado exclusivamente en el peligro nuclear, en un contexto marcado por las secuelas de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón y el inicio de la Guerra Fría.

También puede leer: Cuáles son los países que poseen armas nucleares en 2025: 9,600 ojivas están activas

El inicio de la carrera armamentista nuclear

En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear, un hecho que confirmó el inicio de la carrera armamentista.

Aunque Moscú negó la prueba, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hizo pública la información, alertando al mundo sobre una nueva etapa de confrontación entre potencias.

En ese momento, el Boletín de los Científicos Atómicos advirtió que la humanidad tenía motivos suficientes para estar profundamente alarmada y preparada para tomar decisiones graves, marcando uno de los primeros ajustes significativos del reloj.

¿Cómo el desarrollo de las bombas de hidrogeno movio las manecillas del ´Relog del Fin del Mundo’?

La situación se agravó en la década de 1950 con el desarrollo de la bomba de hidrógeno, un arma mucho más poderosa que las bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial.

En 1952, Estados Unidos realizó su primera prueba termonuclear, destruyendo un islote del océano Pacífico. Meses después, la Unión Soviética respondió con su propia prueba.

Estos eventos llevaron a que las manecillas del reloj se acercaran aún más a la medianoche, reflejando el temor de una destrucción masiva capaz de borrar ciudades enteras en cuestión de segundos.

También lea: ¿Realmente son efectivos los organismos internacionales para la resolución de conflictos?

El ‘reloj del fin del mundo’ no solo cambia por el riesgo nuclear

Con el paso de las décadas, el Reloj del Fin del Mundo dejó de enfocarse únicamente en el riesgo nuclear.

Los científicos comenzaron a incorporar otras amenazas existenciales, como el cambio climático, las pandemias, los avances descontrolados en biotecnología y, más recientemente, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

Según el Boletín, la combinación de estas amenazas, sumada al debilitamiento de los acuerdos internacionales y al auge de liderazgos nacionalistas, ha creado un escenario de alto riesgo que justifica la actual posición del reloj.

¿Por qué el reloj del ‘fin del mundo’ hoy marca 85 segundos para la medianoche?

La Junta de Ciencia y Seguridad explicó que el ajuste responde al aumento de conflictos armados que involucran potencias nucleares, la modernización de arsenales atómicos, la posible expiración de acuerdos clave como el Nuevo START y la falta de avances reales en la lucha contra el cambio climático.

A esto se suman las preocupaciones por el uso de la inteligencia artificial en sistemas militares, el debilitamiento de las normas internacionales sobre armas biológicas y la incapacidad de los gobiernos para responder de manera coordinada a crisis globales.

Lea también: Alerta en India por el virus Nipah: ¿Podría llegar a Colombia? Síntomas y recomendaciones

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: