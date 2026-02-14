Cae el tercer técnico de la Liga colombiana 2026-I

Jaguares venció al Cali en uno de los dos triunfos de Alexis Márquez con el equipo. (Colprensa: Andrés López) / Colprensa: Andrés López

La sexta fecha del fútbol colombiano dejó un nuevo equipo sin director técnico, el tercero en lo que va del presente campeonato. Esta vez, por una renuncia presentada por el mismo entrenador.

Alexis Márquez, quien estaba al cargo del recién ascendido Jaguares, dio un paso al costado al frente del cuadro cordobés. El equipo de Montería sufrió una aplastante derrota 5-0 en su más reciente visita al Boyacá Chicó.

“Jaguares FC informa que el profesor José Alexis Márquez no continuará más en la dirección técnica de la institución. El profesor presentó su renuncia al cargo y esta fue aceptada por la Junta Directiva”, informó el equipo a través de un comunicado.

Al respecto, añadió: “Al profesor se le reconoce su profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del Club. Jaguares le desea éxitos en sus proyectos futuros”.

Márquez se va de Jaguares dejando al equipo con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. En la tabla del descenso, el equipo de Montería se encuentra parcialmente a salvo, con un promedio de 1,4.

¿Qué otros técnicos han salido de su cargo?

Alexis Márquez es el tercer técnico que deja su cargo en la presente Liga 2026-I, sumándose a Hernán Torres, quien fue despedido de Millonarios, y a Nelson Flórez, quien fue destituido del Cúcuta Deportivo.