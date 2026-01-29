Hernán Torres deja Millonarios como el director técnico con peor promedio en los últimos 16 años / Colprensa

Concluyó la segunda etapa de Hernán Torres al frente de Millonarios. El entrenador tolimense fue cesado del cargo en la madrugada de este jueves 29 de enero, luego de perder 2-1 con Deportivo Pasto, durante la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-I.

Yéiler Góez (4’) y Andrey Estupiñán (78′) se encargaron de marcar los goles del cuadro nariñense, mientras que por el equipo bogotano descontó Rodrigo Contreras (30′). Con este resultado, el equipo bogotano pasó a ser el colero del campeonato, sumando tres caídas de manera consecutiva.

Todos estos argumentos llevaron a la directiva del club a cesar del cargo a Torres de manera inmediata. "Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, se lee en el comunicado divulgado a través de redes sociales.

Hernán Torres deja Millonarios como el DT con peor promedio en los últimos 16 años

Herán Torres dejó Millonarios con un balance realmente pobre. En 19 partidos disputados cosechó seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, lo cual da un rendimiento del 40.3 %, el más bajo desde que el cuadro embajador pasó a ser sociedad anónima. Asimismo, no clasificó a los cuadrangulares de la Liga 2025-II y en la presente temporada lo dejó último sin punto alguno.

Asimismo, junto a David González (44 %), técnico que precedió a Torres, son los únicos estrategas albiazules que no han logrado llegar al menos al 45 % de rendimiento.

Repase acá el listado de rendimiento, del más bajo al más alto:

Entrenador Año Partidos Rendimiento Hernán Torres (2) 2025-2026 19 40.3 % David González 2025 28 44 % Richard Páez 2010-2012 80 45 % Juan Manuel Lillo 2013-2014 43 45.7 % Ricardo Lunari 2014-2015 47 46.8 % Miguel Ángel Russo 2017-2018 111 51 % Hernán Torres (1) 2012-2013 139 52.9 % Rubén Israel 2015-2016 51 53.5 % Alberto Gamero 2020-2024 271 55.5 % Jorge Luis Pinto 2018-2019 54 56.1 % Diego Cocca 2016 13 64.1 %

