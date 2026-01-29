Hernán Torres deja Millonarios como el director técnico con peor promedio en los últimos 16 años
Torres no pudo superar lo hecho por David González durante la temporada 2025.
Concluyó la segunda etapa de Hernán Torres al frente de Millonarios. El entrenador tolimense fue cesado del cargo en la madrugada de este jueves 29 de enero, luego de perder 2-1 con Deportivo Pasto, durante la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-I.
Yéiler Góez (4’) y Andrey Estupiñán (78′) se encargaron de marcar los goles del cuadro nariñense, mientras que por el equipo bogotano descontó Rodrigo Contreras (30′). Con este resultado, el equipo bogotano pasó a ser el colero del campeonato, sumando tres caídas de manera consecutiva.
Todos estos argumentos llevaron a la directiva del club a cesar del cargo a Torres de manera inmediata. "Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, se lee en el comunicado divulgado a través de redes sociales.
Hernán Torres deja Millonarios como el DT con peor promedio en los últimos 16 años
Herán Torres dejó Millonarios con un balance realmente pobre. En 19 partidos disputados cosechó seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, lo cual da un rendimiento del 40.3 %, el más bajo desde que el cuadro embajador pasó a ser sociedad anónima. Asimismo, no clasificó a los cuadrangulares de la Liga 2025-II y en la presente temporada lo dejó último sin punto alguno.
Asimismo, junto a David González (44 %), técnico que precedió a Torres, son los únicos estrategas albiazules que no han logrado llegar al menos al 45 % de rendimiento.
Repase acá el listado de rendimiento, del más bajo al más alto:
|Entrenador
|Año
|Partidos
|Rendimiento
|Hernán Torres (2)
|2025-2026
|19
|40.3 %
|David González
|2025
|28
|44 %
|Richard Páez
|2010-2012
|80
|45 %
|Juan Manuel Lillo
|2013-2014
|43
|45.7 %
|Ricardo Lunari
|2014-2015
|47
|46.8 %
|Miguel Ángel Russo
|2017-2018
|111
|51 %
|Hernán Torres (1)
|2012-2013
|139
|52.9 %
|Rubén Israel
|2015-2016
|51
|53.5 %
|Alberto Gamero
|2020-2024
|271
|55.5 %
|Jorge Luis Pinto
|2018-2019
|54
|56.1 %
|Diego Cocca
|2016
|13
|64.1 %
