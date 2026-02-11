Tabla del descenso en Colombia 2026: así marcha tras una nueva derrota del Cúcuta Deportivo
El equipo del Norte de Santander no levanta cabeza y su panorama empieza a complicarse.
La Liga Colombiana 2026-I va por su sexta jornada y la lucha por mantener la categoría se aprieta cada vez más. En medio de esta disputa, preocupa el presente del Cúcuta Deportivo, que ascendió para esta temporada, pero no ha logrado ganar.
Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín
El venezolano Richard Páez inició su camino en el Cúcuta con derrota por 1-3 frente al Medellín en el General Santander. Didier Moreno, Alexis Serna y John Montaño anotaron los tantos antioqueños, mientras que Léider Berdugo descontó.
Llaneros 0-1 Deportivo Pasto
A segunda hora, Llaneros tampoco pudo en condición de local (Estadio Bello Horizonte) y terminó cayendo por la mínima diferencia con Deportivo Pasto, que se puso líder del campeonato. El único gol del partido llegó por intermedio de Andrey Estupiñán.
Tabla del descenso en Colombia
|Pos
|Equipo
|Promedio
|20
|Cúcuta
|0,33
|19
|Boyacá Chicó
|0,86
|18
|Internacional de Bogotá
|1,02
|17
|Deportivo Cali
|1,06
|16
|Alianza
|1,13
|15
|Llaneros
|1,17
|14
|Águilas Doradas
|1,20
|13
|Pasto
|1,30
|12
|Pereira
|1,34
|11
|Fortaleza
|1,37
Partidos relacionados al descenso en Coplombia
Miércoles 11 de febrero
- Millonarios vs. Águilas Doradas (6:30 PM)
- Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali (8:30PM)
Jueves 12 de febrero
- Boyacá Chicó vs. Jaguares de Córdoba (4:10 PM)
- Atlético Nacional vs. Fortaleza (8:30 PM)