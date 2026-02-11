Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con los primeros resultados de la fecha 6
La jornada sigu su curso con los partidos entre semana, salvo el aplazado Pereira vs. Alianza.
La sexta jornada de la Liga Colombiana comenzó este martes 10 de febrero y se extenderá hasta el viernes 13 del mismo mes con partidos sumamente interesantes. El único duelo aplazado de esta fecha es el Deportivo Pereira vs. Alianza Valledupar.
Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín
La jornada comenzó en el General Santander con el primer triunfo del semestre para Medellín. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se impusieron por 1-3 ante Cúcuta, gracias a las anotiaciones de Didier Moreno, Alexis Serna y John Montaño.
Llaneros 0-1 Deportivo Pasto
Posteriormente, el Pasto se convirtió en el líder de la Liga, luego de vencer por la mínima diferencia a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte. La única anotación del compromiso llegó por intermedio de Andrey Estupiñán, que por cierto fue expulsado en el segundo tiempo.
Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima
En curso...
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana
Partidos restantes de la fecha 6 en Liga Colombiana
Miércoles 11 de febrero
- Millonarios vs. Águilas Doradas (6:30 PM)
- Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali (8:30PM)
Jueves 12 de febrero
- Boyacá Chicó vs. Jaguares de Córdoba (4:10 PM)
- Once Caldas vs. Junior de Barranquilla (6:20 PM)
- Atlético Nacional vs. Fortaleza (8:30 PM)
Viernes 13 de febrero
- América de Cali vs. Santa Fe (8 PM)