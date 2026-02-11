Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con los primeros resultados de la fecha 6 / Colprensa

La sexta jornada de la Liga Colombiana comenzó este martes 10 de febrero y se extenderá hasta el viernes 13 del mismo mes con partidos sumamente interesantes. El único duelo aplazado de esta fecha es el Deportivo Pereira vs. Alianza Valledupar.

Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín

La jornada comenzó en el General Santander con el primer triunfo del semestre para Medellín. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se impusieron por 1-3 ante Cúcuta, gracias a las anotiaciones de Didier Moreno, Alexis Serna y John Montaño.

Llaneros 0-1 Deportivo Pasto

Posteriormente, el Pasto se convirtió en el líder de la Liga, luego de vencer por la mínima diferencia a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte. La única anotación del compromiso llegó por intermedio de Andrey Estupiñán, que por cierto fue expulsado en el segundo tiempo.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Partidos restantes de la fecha 6 en Liga Colombiana

Miércoles 11 de febrero

Millonarios vs. Águilas Doradas (6:30 PM)

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali (8:30PM)

Jueves 12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Jaguares de Córdoba (4:10 PM)

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla (6:20 PM)

Atlético Nacional vs. Fortaleza (8:30 PM)

Viernes 13 de febrero