Pablo Repetto, enciende las alarmas por lesión de Fagúndez: “No es de las fáciles de recuperar”

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe, encendió la preocupación tras la lesión que sufrió el delantero uruguayo Franco Fagúndez, quien apenas y pudo disputar unos cuantos minutos en la derrota del equipo bogotano 1-0 ante América, en el cierre de la sexta fecha del campeonato.

Fagúndez ingresó al terreno de juego a los 65 minutos y tuvo que abandonarlo a los 71, luego de sentir una molestia en la rodilla derecha. Entró en lugar de Omar Fernández Frasica y salió por el argentino Nahuel Bustos.

Repetto aseguró que es una lesión poco común, a la espera de conocerse el diagnostico médico y los respectivos exámenes. “Lo de Fagúndez, cuando salís con una molestia en la rodilla, es una lesión que no es de las comunes, de las fáciles de recuperar”, comentó.

Y finalizó: “Ahora está con mucha molestia, hay que ver el diagnostico, cuando se hagan los estudios, no es una lesión común. Esperemos que sea lo más rápido posible el tiempo que lo podamos tener, pero creo que le va a llevar un tiempito”.

¿Qué más dijo Repetto?

Balance del partido

“El equipo había perdido un poco el protagonismo del primer tiempo. Intentamos con la variante tener jugadores, el caso de Fagúndez, que asistieran a los extremos, con el ingreso de Mosquera, dos extremos rápidos para tener esa transición, ellos iban a buscar el partido. Lastimosamente se lesiona Fagúndez, teníamos que optar por un jugador ofensivo, intentamos buscar las transiciones para ganar, no se dio. Antes del cambio yo sentía que ellos estaban un poco mejor, pero que también nosotros si utilizábamos bien las transiciones les podíamos generar. Esa fue la idea, no se dio, hoy nos toca perder un partido que por momentos fue parejo, equilibrado”.

¿Por qué salió Omar Fernández Frasica?

“Omar es un jugador que tiene buena técnica, nos da la posesión. Entendíamos que nos faltaba esa explosión en la banda izquierda, había un hecho un desgaste, estaba cansado. Buscamos el jugador fresco para que nos diera ese desequilibrio por banda, fue por eso que ingresó Mosquera”.

¿Por qué le cuesta ganar a Santa Fe?

“Hemos competido en todos los partidos, quizás hemos tenido algunos errores puntuales. Hoy tuvimos situaciones en el primer tiempo, después en el segundo hay una clara, era partido parejo, intentamos ganar, hicimos cambio para ello y en esos cambios no nos resultó y hoy nos toca perder. En algún partido también estuvimos más cerca de ganar. Independientemente de que nos ha costado ganar, tenemos que mejorar como equipo, afinar cosas puntuales que te hacen ganar o perder, en la medida que lo puedas hacer vamos a tener mejores resultados para el futuro... No estamos conformes y esperamos mejorar en el futuro”