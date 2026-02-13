Trabajadores no deberían preocuparse: exministro de Trabajo por decisión sobre el salario mínimo

El exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera habló en los micrófonos de Dos Puntos, con Vanessa de la Torre, para referirse a la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender, provisionalmente, el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para este 2026.

En su primera intervención, el exfuncionario afirmó que el Gobierno debe acatar la decisión que tomó el Consejo de Estado. “Lo que pasa es que hay que leer esa sentencia porque es impresionante, son más de 63 páginas en donde se hace todo tipo de análisis, pero el Gobierno tiene que acatar inmediatamente esa decisión”.

Lea más: Protegeremos el salario vital; no es inflacionario: MinTrabajo por suspensión provisional del mínimo

Sobre la coyuntura del salario vital

Para Custodio el Gobierno Nacional “fue muy creativo” acotando al salario mínimo vital.

“El Gobierno Nacional, muy creativo, coge el artículo 53 de la Constitución Nacional, que habla del mínimo vital, el salario vital, pero que jamás ha sido reglado. No existe ninguna norma que lo regle. Entonces, el Ministerio de Trabajo coge ese tema y lo introduce en la ley 278, cosa que no está claro. Por eso el Consejo del Estado dice: ‘voy a suspenderlo y voy a revisar la ley legalidad de esa decisión”.

Le puede interesar: “Invito al pueblo trabajador a expresarse”: Petro convoca a las calles ante caída del salario mínimo

“El Gobierno debe responderle a los trabajadores”

Por otro lado, el exministro Custodio fue enfático en señalar que tras la decisión del alto tribunal es el Gobierno el que debe responderle al sector trabajador porque, según aseveró, el aumento fue una “decisión política”.

“En principio, acuérdense que esta decisión no fue judicial, fue una decisión política (...) Entonces, por lo tanto, el Gobierno tiene que responderle a los trabajadores con esa decisión política que tomaron”, dijo.

“Los trabajadores no deberían preocuparse”

Lea también: Suspensión provisional salario mínimo 2026: Reacciones en Colombia a decisión del Consejo de Estado

Finalmente, el exministro aseguró: “Muchos dicen: ‘oiga, efectivamente ese salario es una verraquera’ y cómo se va uno a atravesar cuando le dan cualquier incremento salarial. Uno políticamente jamás se atraviesa y, por eso, una reforma laboral del Congreso de la República la sacó a adelante con el tema del incremento de las horas extras y demás. Entonces, la verdad, hoy los trabajadores no debieran preocuparse. Aquí el Gobierno es simplemente debe justificar”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:58 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: