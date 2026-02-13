Sismo de magnitud 4.7 se registró en el Chocó, se sintió en Valle y varias ciudades del país

Un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 6:40 de la mañana de este viernes 13 de febrero en el departamento del Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 105 kilómetros y se localizó en el municipio de Nóvita.

Municipios cercanos: San José del Palmar (Chocó) a 17 km, Nóvita (Chocó) a 25 km, Río Iró (Santa Rita) (Chocó) a 31 km, reportó el SGC.

Según reportes ciudadanos, el sismo fue percibido en distintas ciudades del país como Manizales, Pereira, Ibagué, Medellín y Envigado, además de varios municipios del Valle del Cauca como Cartago y Alcalá.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo continúan realizando verificaciones en las zonas donde fue percibido el temblor.