Urrá anuncia la reducción de precios en la energía luego de choque con el Presidente Petro

Mediante un comunicado, la empresa Urrá S.A. E.S.P. informó que decidió acogerse de manera inmediata a la medida de precios de escasez por tecnologías, adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), luego de la expedición de las resoluciones CREG entre 2024 y 2026.

Según la compañía, va a incorporar de manera permanente los mecanismos regulatorios de contratación vigente y las disposiciones adoptadas por las autoridades sectoriales para responder a las actuales condiciones hidrológicas del país, actuando de forma coherente en los costos eficientes de generación el nivel de los embalses y el interés general.

Según indica la empresa, la aplicación de esta medida permitirá ajustar los precios de la energía generada bajo los lineamientos establecidos por la autoridad regulatoria.

“En Urrá actuamos con responsabilidad frente al país. Acogemos a las medidas de precios de escasez por tecnologías es una decisión coherente con La regulación vigente y con el compromiso que tenemos de contribuir a la estabilidad tarifaria y a la protección de los usuarios” indicó el presidente encargado Enrique Kerguelén Méndez.

La compañía precisó que estará atenta a las decisiones regulatorias que permitan hacer operativa la medida.