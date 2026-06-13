Gremio energético advierte que liquidación de Air-e provocaría apagones y millonarias pérdidas

ENERGÍA

La propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de liquidar Air-e y transferir sus activos a una nueva empresa pública para la región Caribe despertó una fuerte reacción de los generadores de energía.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, calificó la iniciativa como “irresponsable” e “ilegal”, y advirtió que podría derivar en apagones en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Según el dirigente gremial, una eventual liquidación impediría que la empresa continúe desarrollando sus actividades operativas.

“La Superintendencia de Servicios Públicos, al momento de iniciar el acto de liquidación de la compañía Air-e, no puede continuar esa compañía ni prestando el servicio, ni comprando energía, ni vendiendo la energía a los usuarios, ni facturando. Entonces, estamos condenando, o estaría el Gobierno condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación”, afirmó Castañeda.

Castañeda sostuvo que actualmente no existe un operador alternativo que pueda asumir la prestación del servicio para más de un millón de hogares de la región Caribe.

“El Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características, la idoneidad suficiente para prestar el servicio a estos tres departamentos, que representan 1,3 millones de hogares”, señaló el presidente de ANDEG.

Asimismo, descartó que una empresa estatal pueda asumir de inmediato la operación de Air-e.

“Las empresas distribuidoras de la Nación, del Estado, son pequeñas, no tienen el músculo financiero para asumir una compañía que hoy en día está perdiendo entre 150.000 y 200.000 millones de pesos mensuales”, aseguró.

El presidente del gremio de los generadores de energía también cuestionó el impacto financiero que tendría una liquidación sobre las deudas acumuladas por la compañía intervenida. Recordó que, tras la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024, los generadores continuaron suministrando energía pese a la falta de pagos.

“La deuda que acumula la compañía Air-e con todo el sector eléctrico es de 2,5 billones de pesos con corte a finales de mayo. Esos 2,5 billones de pesos corresponden a 1,7 billones de pesos a los generadores térmicos, que son los que, en teoría, van a ser el respaldo una vez iniciado el fenómeno del Niño”, explicó.

Chu, chu, chu para el sector eléctrico

El dirigente gremial advirtió además que esta situación podría tener efectos similares a los problemas financieros que enfrenta el sistema de salud.

“Y eso es condenar al sector eléctrico a un chu chu chu, a lo mismo que pasó en el sector salud, a que no seamos capaces de prestar el servicio de energía eléctrica en el momento más crítico (...) a que no seamos capaces de prestar el servicio de energía eléctrica en el momento más crítico, que es cuando estamos iniciando un fenómeno del Niño”, dijo.

En concreto el gremio indica que lo más conveniente es continuar con la intervención de Air-e y que la Superintendencia y el Gobierno destinen los recursos para que la compañía se ponga al día con el sector.