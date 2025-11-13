El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las lecciones que dejó la erupción del Volcán para la gestión del riesgo y la geología en el país

Manizales

La vulcanóloga Gloria Patricia Cortés, experta en gestión del riesgo volcánico y apropiación social del conocimiento del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, recordó en diálogo con Caracol Radio que la emergencia del 13 de noviembre de 1985, marcó un punto de inflexión en la historia científica y social de Colombia.

“Desafortunadamente, a un precio muy alto, tuvo lugar el nacimiento formal de la vulcanología en Colombia. De esa tragedia surgieron las investigaciones, el monitoreo y la evaluación de amenazas que hoy nos permiten entender mejor los volcanes activos”, destacó la profesional.

El primer observatorio fue el del Volcán Nevado del Ruiz

Tras la erupción del Volcán en 1985, se creó el primer Observatorio Vulcanológico de Colombia, establecido en Manizales el 1 de abril de 1986.

Posteriormente, con la reactivación del volcán Galeras, se fundó el observatorio de Pasto, y años más tarde, el de Popayán, consolidando una red de vigilancia que hoy permite el seguimiento permanente de los principales sistemas volcánicos del país, destacado a nivel mundial por su alta tecnología y capacidad de seguimiento a los fenómenos de los volcanes que hay en el país.

“Hoy tenemos una estructura científica sólida, pero debemos seguir fortaleciendo la educación y la apropiación social del conocimiento”, añadió la Vulcanóloga.

Cambios geológicos a raíz de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz

La experta resaltó que, aunque la erupción del Nevado del Ruiz no generó cambios drásticos en la forma del volcán, sí dejó depósitos de lodo y material volcánico en los cauces de los ríos Chinchiná y Río Claro, afectando el paisaje y generando pérdidas humanas irreparables.

Son muchos los comentarios sobre la pérdida del casquete del glaciar del Volcán Nevado, sin embargo, explicó que en 1985 se produjo una fusión parcial de nieve y hielo por el contacto con el material caliente, pero que el retroceso actual de los glaciares, como el del Nevado de Santa Isabel, responde principalmente al cambio climático global.

Prevenir es clave frente a un vecino que está vivo

“El volcán ha estado mucho antes que nosotros y seguirá después. No podemos verlo solo como paisaje; debemos entenderlo, respetarlo y aprender de él”, enfatizó Gloria Cortés.

La vulcanóloga también hizo un llamado a la educación desde las aulas y a la preparación constante de las comunidades, “los fenómenos naturales no deben verse como sinónimo de desastre. En el medio estamos los seres humanos, que podemos organizarnos para hacer gestión del riesgo. Esa es una tarea social, y la comunidad es protagonista”.

Cuatro décadas después, el Servicio Geológico Colombiano mantiene activa su red de monitoreo y continúa fortaleciendo la relación entre ciencia, prevención y comunidad.

“Esperamos que en los próximos 40 años tengamos comunidades más preparadas, menos vulnerables y más resilientes”, concluyó Cortés.