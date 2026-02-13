Petro denuncia “anillos de corrupción” en Fomag que desvían indemnizaciones

Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro denunció la existencia de presuntos anillos de corrupción integrados por abogados “poco éticos” y magistrados que, a través de demandas legítimas y acciones de tutela, estarían construyendo un mecanismo para desviar dineros públicos destinados a indemnizaciones.

Según el jefe de Estado, estas prácticas se estarían reproduciendo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), donde —afirmó— algunos abogados, en presunta articulación con funcionarios y sectores judiciales, impulsarían reclamaciones incluso cuando ya han sido falladas en contra.

El jefe de Estado sostuvo que, en el caso de comunidades indígenas, las indemnizaciones terminarían siendo apropiadas en gran parte por los abogados intermediarios. “Construyen a través de las demandas un mecanismo de robo de dineros públicos. Algunos dineros llegarían al Clan del Golfo”, advirtió, al señalar que los verdaderos beneficiarios recibirían solo una fracción de los recursos.

De acuerdo con la denuncia, el esquema consistiría en reunir a grupos de beneficiarios, gestionar pagos presuntamente indebidos y destinar la mayor parte de las comisiones a los apoderados judiciales. El mandatario también insinuó que detrás de estas estructuras podrían existir intereses políticos, aunque evitó profundizar en ese punto.

El presidente pidió a los organismos de control investigar a fondo estas situaciones y fortalecer los mecanismos de vigilancia para impedir que recursos públicos, destinados a poblaciones vulnerables y al magisterio, terminen en manos de redes corruptas.