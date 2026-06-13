🔴EN VIVO Catar vs. Suiza: siga el minuto a minuto y la transmisión del partido:

El conjunto europeo inicia su camino en el Mundial 2026 frente a una selección catarí que llega con una preocupante racha sin victorias.

La actividad del Grupo B continuará este sábado con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, un duelo en el que los europeos parten como favoritos por su presente y por los antecedentes recientes de ambas selecciones. El combinado asiático buscará mejorar la imagen que dejó en su debut mundialista de 2022, cuando quedó eliminado en la fase de grupos tras perder todos sus compromisos.

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Catar llega al encuentro en un momento complicado. El equipo dirigido por Julen Lopetegui acumula seis partidos consecutivos sin ganar, con un balance de dos empates y cuatro derrotas, además de haber marcado apenas dos goles durante ese periodo. A esto se suma una racha de once encuentros internacionales fuera de casa sin conocer la victoria, cifras que aumentan la presión sobre los anfitriones asiáticos de la pasada Copa del Mundo.

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Por su parte, Suiza afronta el debut con confianza tras registrar solo una derrota en sus últimos catorce compromisos. El equipo de Murat Yakin completó una sólida fase clasificatoria sin estar nunca por debajo en el marcador y aspira a trasladar ese rendimiento al Mundial. Además, los helvéticos mantienen una destacada estadística en sus estrenos mundialistas, ya que no pierden su primer partido en una Copa del Mundo desde 1966, un dato que refuerza su condición de candidato para quedarse con los tres puntos.

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