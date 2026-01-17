Temblores en Colombia: cómo prepararse y qué hacer ante un sismo

El viernes 16 de enero un sismo de magnitud 5.0 en la escala de Richter se registró en la Mesa de los Santos, Santander, y fue percibido en la capital del departamento y en zonas aledañas. El movimiento telúrico generó preocupación entre los habitantes y reavivó la importancia de estar preparados ante este tipo de emergencias.

El Cuerpo Oficial Bomberos recomiendan que cada hogar cuente con un kit de emergencia, el cual debe guardarse en una mochila o morral de fácil acceso. Este kit debería incluir:

Radio portátil y pilas

Velas y fósforos

Alimentos no perecederos y agua potable

Copias de documentos personales

Silbato y linterna

Bolsas plásticas

Copias de las llaves de la casa y del vehículo

Una cobija delgada

Elementos de higiene personal

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso diario

Navaja, cinta o cuerda

Así mismo, las autoridades recomiendan conocer los riesgos de la zona donde se vive, identificar rutas de evacuación y reconocer los espacios seguros dentro del hogar o lugar de trabajo. Estar preparados ante una emergencia puede reducir significativamente el riesgo para usted y su familia.

También es importante preparar a los miembros del hogar y a la comunidad, participando en simulacros distritales o ejercicios internos organizados por los barrios o conjuntos residenciales. En situaciones de sismo, mantener la calma es fundamental para evaluar el entorno y tomar decisiones acertadas.

Después de un temblor, se recomienda verificar el estado de salud propio y de los familiares, asegurándose de que todos se encuentren en condiciones óptimas y prestando atención a posibles daños estructurales.

¿Cómo activar las alertas de sismos en su celular?

Aunque no es posible anticipar con precisión cuándo ocurrirá un temblor, los teléfonos inteligentes disponen de funciones que permiten recibir avisos cuando un sismo está en desarrollo o acaba de registrarse. El proceso para habilitar estas notificaciones varía según el sistema operativo del dispositivo.

Celular con alerta de sismo (Getty Images) Ampliar

Notificaciones de sismos en Android

Si utiliza un dispositivo con Android, acceda al menú de Configuración y diríjase al apartado de Seguridad y emergencias. En esta sección podrá encontrar la opción alertas de terremotos, la cual debe activar para comenzar a recibir notificaciones.

Si esta opción no aparece, puede ingresar a Ubicación, luego seleccionar Configuración avanzada y desde allí habilitar las alertas sísmicas.

Notificaciones de sismos en iPhone

En los dispositivos iPhone, el proceso es similar. Ingrese a Ajustes, seleccione Notificaciones y desplácese hasta la parte final del menú. Allí encontrará el apartado Alertas gubernamentales, donde deberá activar las alertas de emergencia y la función conciencia local.

Las autoridades recomiendan estar preparados ante cualquier situación de sismo. Seguir estas recomendaciones permite reducir los riesgos y proteger de mejor manera la vida de su familia y de la comunidad en la que vive.