Toledo, primer municipio de Norte de Santander con zona libre de sospecha de minas

Norte de Santander

El municipio de Toledo se convirtió en el primero de Norte de Santander en contar con una zona declarada libre de sospecha de minas antipersonal, luego de un proceso de desminado adelantado por el Ejército Nacional. El departamento es uno de los más afectados del país por este flagelo, con 983 víctimas registradas.

De acuerdo con el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), en Toledo se han documentado 34 eventos relacionados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados. Seis de estos estaban asociados a la Zona 1, los cuales fueron investigados y cerrados tras la verificación técnica.

Más información Acuerdo en Salazar de Las Palmas por prohibición de paseos de olla

El comandante del Batallón de Desminado Humanitario N.° 3, teniente coronel Luis Germán Echevarría Zapata, señaló que “ingresar al departamento fue un reto por las condiciones de seguridad, pero con el apoyo de la Trigésima Brigada y la comunidad logramos descartar la sospecha de minas. Hoy este resultado se traduce en mayor seguridad y en el impulso de la actividad agrícola”.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Prado Mogollón, destacó que “son 50 veredas las que hoy quedan certificadas, lo que permite brindar mayor tranquilidad a campesinos, niños y jóvenes que transitan a diario por las vías rurales”.

Más información La JEP establece sanción restaurativa a 11 militares por falsos positivos en Norte de Santander

Habitantes del municipio también celebraron la declaratoria. Mayerdy Carrillo aseguró que “ahora podemos volver a caminar libres y seguros por el territorio y retomar actividades como el cultivo, el café y la ganadería”.

La certificación de esta zona representa un avance en seguridad y desarrollo rural para el municipio y marca un hito en el proceso de desminado humanitario en Norte de Santander.