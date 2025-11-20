Aumentan las víctimas por minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia: 84 casos en 2025

Colombia

Las víctimas por accidentes con minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia aumentaron nuevamente durante el último año medido. Según datos del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se registraron 84 casos, de los cuales 54 fueron personas heridas y 30 murieron.

La cifra representa un incremento frente al periodo inmediatamente anterior (noviembre de 2023 a octubre de 2024), cuando se reportaron 68 víctimas, 56 heridos y 12 muertos, lo que evidencia, según los analistas, un deterioro en las condiciones de seguridad en zonas donde persisten explosivos de guerra.

Tendencia en la última década reciente

Los datos muestran que, tras picos elevados en 2019 (114 víctimas) y 2021 (115 víctimas), el país había experimentado una reducción en 2022 (68 casos). Sin embargo, desde 2023 se observa una tendencia al alza:

73 víctimas en 2023,

88 en 2024,

84 en el periodo más reciente.

El patrón confirma que, pese a los esfuerzos institucionales, la contaminación por minas continúa siendo una amenaza crítica para comunidades rurales, en particular en corredores donde operan grupos armados ilegales o donde ha habido disputas recientes por control territorial.

Persistencia del riesgo humanitario

El aumento de muertes que subieron de 12 a 30 en un año es especialmente preocupante para organizaciones humanitarias que trabajan en desminado y prevención.

La presencia de artefactos improvisados y explosivos sin detonar afecta no solo a civiles, sino también a líderes comunitarios, campesinos y miembros de la fuerza pública que se desplazan por zonas de riesgo.