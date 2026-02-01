Ejército brinda asistencia a campesinos lesionados por mina antipersona en el Catatumbo

Cúcuta

En las últimas horas tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, del Ejército Nacional, con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea, lograron salvar la vida de dos campesinos que resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado, El Tarra, en la región del Catatumbo.

Los habitantes del sector, transportaron al personal herido hasta la base militar del corregimiento de Oru, donde las unidades militares les brindaron los primeros auxilios, logrando estabilizar a las víctimas quienes lamentablemente sufrieron amputación de sus extremidades inferiores.

Gracias al apoyo aeromédico del Comando Aéreo de Combate N.°1 de la Fuerza Aérea, se logró la evacuación de los campesinos heridos, quienes fueron trasladados a un centro médico en la ciudad de Cúcuta, donde actualmente continúan recibiendo atención especializada.

“Rechazamos de forma contundente estas acciones demenciales que van en contra de los Derechos Humanos y seguiremos adelantando operaciones militares ofensivas contra los grupos armados ilegales que pretenden sembrar el terror en la región del Catatumbo” dijo un portavoz del Ejercito Nacional.

Durante las últimas semanas se ha elevado el número de personas lesionadas por la siembra de estas armas no convencionales que hacen los violentos en la región.