17 viviendas evacuadas por inundaciones dejan las fuertes lluvias en La Estrella

La Estrella, Antioquia

Una grave emergencia se registró en la noche de este jueves 12 de febrero en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, luego de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento de la quebrada La Bermejala. El hecho obligó a evacuar 17 viviendas y dejó, de manera preliminar, 68 personas afectadas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, las intensas precipitaciones generaron una creciente súbita que inundó calles, parqueaderos y varias unidades residenciales, especialmente en el sector de Pueblo Viejo.

Atención de la emergencia

Para atender la situación, el organismo desplegó 12 unidades y estableció un perímetro de seguridad de 120 metros sobre la vía cercana a la quebrada, ante el riesgo de nuevas crecientes o una posible avenida torrencial.

“Continuamos en nuestras operaciones con 24 unidades del cuerpo de bomberos, cuatro carros, una ambulancia y 5 aph para atender esta emergencia”, señaló el capitán de Bomberos Luis Alfonso Gómez Piedrahíta.

La emergencia también obligó a restringir el tránsito hacia Pueblo Viejo, lo que ocasionó alta congestión vehicular en diferentes puntos del municipio.

En las labores de atención participaron integrantes de la Defensa Civil y habitantes del sector, quienes apoyaron la remoción de lodo y material arrastrado por el agua.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la quebrada y pidieron a la comunidad acatar las recomendaciones oficiales y evitar acercarse a las zonas afectadas mientras persista la alerta.

Además, desde la Alcaldía de la Estrella recomendaron cancelar las clases en las instituciones educativas de Pueblo Viejo y la JAGA (sede La Inmaculada) con el propósito de garantizar seguridad en los menores del municipio.