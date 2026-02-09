Alcaldía de Medellín habilita puntos de donación para afectados por lluvias en Urabá y Córdoba

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín inició una campaña de solidaridad para apoyar a las familias de Urabá y Córdoba afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. La administración distrital habilitó varios puntos de donación en especie y canales para aportes en dinero, con el fin de recolectar ayudas humanitarias.

Las graves emergencias por las lluvias dejan más de 30 mil familias afectadas en Córdoba y once localidades en el Urabá antioqueño con afectaciones.

Bajo el mensaje “En Medellín somos solidarios”, la administración convocó a la ciudadanía a entregar alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y del hogar, así como artículos para dormir y cuidado de mascotas.

¿Qué se puede donar?

Entre los alimentos solicitados están fríjol, lentejas, azúcar, chocolate, café, galletas, arroz, aceite, harina y pasta.

También se reciben pañales para bebés y adultos, crema dental, toallas higiénicas, jabón de baño, cepillos de dientes, desodorantes y champú en sobres.

Para el hogar se están recolectando detergente, jabón en barra, papel higiénico, escobas, trapeadoras, baldes y cepillos de piso.

Además, se necesitan colchonetas y mantas, así como concentrado y alimentos para perros y gatos.

Puntos de donación en Medellín

Las ayudas en especie pueden entregarse en los siguientes lugares:

CDS Laureles, ubicado en la calle 39D # 73-113.Biblioteca El Poblado, en la calle 38 Sur # 29B-56.Parque Biblioteca San Javier, calle 42C # 95-50.Parque Biblioteca Belén, carrera 76 # 18A-19.Parque Biblioteca 12 de Octubre, carrera 80 # 104A-10.Biblioteca La Ladera, calle 59A # 36-31.Parque Biblioteca San Antonio de Prado, calle 50E Sur # 75A-94.CDS Pradito – Estación de Bomberos, en San Antonio de Prado. Hall de la Alcaldía de Medellín. Terminales de Transporte.

Donaciones en dinero

Quienes prefieran realizar aportes económicos pueden hacerlo a través de las plataformas habilitadas por Presentes (presentes.co/dona) y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (abaco.org.co/emergenciainvernalcolombia).

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña y contribuir con las comunidades que enfrentan afectaciones por la temporada de lluvias.

La invitación la hizo el alcalde de Medellín

En su cuenta de X, Federico Gutiérrez expresó que “hoy extendemos nuestra mano solidaria a otras regiones del país con situaciones más complejas. Urabá y Córdoba necesitan el apoyo de todos”.

Para lograr también las ayudas económicas, el mandatario local explicó que se pueden “recibir apoyos en la página de @presentescorporacion http://presentes.co/dona para la gente de Urabá; y a través de la Asociación de Bancos de Alimentos, para Córdoba, con la llave Bancolombia 0038892668”.

En Medellín también se han atendido emergencias

La capital antioqueña ha atendido un total de 726 emergencias asociadas a lluvias de las últimas semanas y desde la Alcaldía se ha atendido a las familias afectadas con acompañamiento técnico y social, según explicó el mandatario local.

Desde Presentes Corporación hacen llamado

Debido a que Antioquia es uno de los departamentos con mayores afectaciones, con grave impacto para el Urabá, desde Presentes Corporación se avanza en la campaña solidaria “Urabá nos une”, que busca apoyar a las familias afectadas en el restablecimiento de sus condiciones de vida en esa localidad.

Ana Cristina Moreno Palacios, Directora Ejecutiva de Presentes Corporación, explicó que “Este es un momento para unirnos en favor de las comunidades más afectadas de Urabá. Invitamos a toda la ciudadanía a aportar desde 10 mil pesos y a las empresas a realizar descuentos de nómina con sus colaboradores; el objetivo es contribuir al restablecimiento de las condiciones de vida de miles de familias que lo perdieron todo. Las donaciones se reciben a través de nuestra plataforma https://presentes.co/dona/”.