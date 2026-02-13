Destituyen e inhabilitan por 12 años a secretario de Educación de Tuluá

La Alcaldía de Tuluá confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años del secretario de Educación, Robert Posada Rosero.

La medida se tomó tras una investigación de la Personería Municipal, que encontró que el funcionario habría presentado un certificado laboral falso para acreditar la experiencia requerida para ocupar su cargo, además de otras irregularidades en la gestión administrativa durante su tiempo en la Secretaría de Desarrollo Institucional.

El alcalde Gustavo Vélez ordenó que se hiciera efectiva la sanción de inmediato, retirando a Posada Rosero de su cargo. También se le solicitó cumplir con todos los trámites administrativos relacionados con la entrega del cargo, incluyendo informes de gestión, inventarios y la declaración de bienes.

La decisión fue notificada a las autoridades de control, incluyendo la Personería y la Procuraduría General de la Nación y no procede recurso alguno contra ella.

Hasta el momento, no se ha anunciado quién ocupará el cargo de secretario de Educación en el municipio de Tuluá.