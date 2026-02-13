Desde Cali piden estabilidad en la Policía Metropolitana tras salida del general Urrego

En Cali crece la preocupación por la inestabilidad en la comandancia de la Policía Metropolitana. Autoridades locales solicitaron al Gobierno Nacional designar en propiedad a un nuevo comandante que garantice continuidad en las estrategias de seguridad en la ciudad.

La petición surge luego de que, en apenas seis meses, tres oficiales hayan dejado el cargo. El más reciente fue el general Edwin Urrego, retirado de la institución tras ser mencionado en un presunto complot contra el presidente Gustavo Petro.

El secretario de Seguridad de Cali, coronel (r) Javier Garcés, advirtió que los cambios frecuentes afectan la ejecución de los planes contra el crimen.

“Las estrategias no se modifican cada seis meses. Se ajustan, pero requieren continuidad. Con cada relevo cambia la visión operativa. Esperamos que la próxima designación tenga un periodo considerable para que pueda ejercer su tarea en la ciudad,”, afirmó.

En el último año la Policía Metropolitana de Cali ha tenido los siguientes comandantes:

• General Carlos Oviedo (enero 2024 – agosto 2025)

• General Henry Bello (septiembre – noviembre 2025)

• General Edwin Urrego (diciembre 2025 – febrero 2026)

Mabel Lara, gerente de Proyectos Especiales de Cali, señaló que “ninguna ciudad resiste una inestabilidad de este nivel en materia de orden público”, y agregó que los cambios constantes debilitan procesos en curso y generan incertidumbre tanto en la tropa como en la ciudadanía.