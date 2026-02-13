2027 será el año de las aves en Cali

En Cali se hizo la apertura oficial de la Colombia BirdFair 2026, uno de los eventos que se posiciona en la ciudad en conservación, conocimiento científico y turismo de naturaleza en América Latina con 12 años de trabajo continuo.

Durante el acto inaugural además del anuncio de la programación académica y cultural que es en un 70% gratuita, se anunció qué Cali será la sede de la Feria Internacional de Aves el próximo año.

El anuncio lo hizo Vanessa Palacios representante del consejo mundial de Ferias de Aves, tras una evaluación internacional y de consenso entre territorios de los distintos continentes, quienes tuvieron en cuenta las más 500 especies de aves registradas en la capital del Valle del Cauca. Además Cali Cali será la sede de la Feria de Aves de Sudamérica 2027

“Las ferias de aves no son solo encuentros especializados; son plataformas estratégicas donde convergen conservación, ciencia, turismo responsable y desarrollo territorial. La decisión de que Cali sea sede mundial en 2027 reconoce su riqueza biológica y el compromiso institucional y comunitario que ha consolidado este proceso”, aseguró la representante del consejo mundial.

Entre tanto Carlos Mario Wagner director de la Colombia BirdFair pidió la colaboración más estrecha del sector público para potencializar el evento a nivel internacional y que próximamente todos los eventos sean 100% gratuitos, además destacó el apoyo que ha recibido el evento durante los 12 años de realización por parte de la CVC (La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca).