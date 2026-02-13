Decisión del Consejo de Estado sobre salario mínimo divide opiniones en el Valle del Cauca

Opiniones divididas han surgido en el Valle del Cauca tras la decisión del Consejo de Estado de suspender, provisionalmente, el decreto que aumentó el salario mínimo en 23 %.

El fallo del alto tribunal deja en vilo a millones de colombianos que habían empezado a recibir desde el mes de enero $1.750.905 mensuales.

Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca, señaló que la suspensión muestra que hay dudas legales sobre cómo se fijó el salario mínimo, especialmente porque se hizo de manera unilateral y recalcó que los aumentos deben ser sostenibles para proteger el empleo formal.

El dirigente gremial advirtió que los incrementos sin concertación pueden poner en riesgo aproximadamente 700 mil empleos en el país.

“A los trabajadores queremos decirles con claridad que no están desprotegidos, un llamado a la calma. Esta decisión también establece la necesidad de fijar un salario mínimo transitorio, pero respetando los mecanismos institucionales y la realidad económica del país. Nosotros promovemos un salario digno, construido con base en la inflación, la productividad y muy importante, la sostenibilidad del empleo formal”, señaló.

Por su parte, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, calificó de “inaudito” que el alto tribunal considere suspender un aumento que beneficia a la clase trabajadora.

El congresista subrayó que esta decisión se pone en contra del pueblo colombiano y de la Constitución, afirmando que la fijación del salario mínimo es una facultad del presidente de la República.

“Me parece lo más conchudo, personas de más de 50 millones de pesos, como son los magistrados, nunca pierden un peso, nunca se rebajan nada, nunca pierden nada de poder, pero les molesta ver que el pueblo colombiano por primera vez tenga algo de justicia en el salario mínimo. Esta es una facultad del presidente, me parece irracional”, señaló Ocampo.

De otro lado, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón hizo un llamado a los trabajadores de todo el país para que rechacen este fallo, señalando que el Consejo de Estado busca favorecer a un oligopolio empresarial.