“No cometí delito alguno”: De la Espriella por denuncias de robo a David Murcia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a las denuncias de David Murcia Guzmán, a través de Caracol Radio, quien lo acusó de haberse quedado con 5.000 millones de pesos que le habría entregado como honorarios profesionales y de abandonar su defensa “de manera injustificada”.

De la Espriella negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que, como prueba de su inocencia, existe un contrato firmado por 2.700 millones de pesos por concepto de honorarios.

“Se facturaron 2 mil, están las facturas, se pagaron los impuestos en la DIAN, el señor quedó debiendo 700, no sé de dónde saca la suma de 5 mil millones. Lo cierto es que, en ese momento, por cuenta de todo ese escándalo, a mí me investigaron y hay un pronunciamiento de una fiscal delegada ante el tribunal de Bogotá del año 2010, que dice claramente que yo no cometí delito alguno y que lo que hice fue ejercer mi profesión”, asegura el candidato.

De la Espriella vinculó la denuncia con el contexto electoral y aseguró que se trata de un “show mediático” impulsado por sectores políticos que, según dijo, buscan afectarlo ahora que lidera encuestas.

“La abogada de Murcia es una señora que aspira a la presidencia de la república, el marido de la señora es contratista del gobierno de Petro, el marido de la señora es socio de Roy Barreras y de Juan Fernando Cristo y qué casualidad que Murcia denuncia 18 años después cuando yo voy de primero en las encuestas”, expresó De La Espriella.

El candidato cuestionó además que la denuncia, a la que calificó como un ataque, se presente 18 años después de los hechos y sostuvo que cualquier acción disciplinaria en su contra estaría prescrita, ya que la ley establece un término de cinco años para este tipo de procesos.

