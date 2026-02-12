Fueron a la cárcel dos hombres por el homicidio de un contador en Dosquebradas, Risaralda

Dos hombres capturados por el homicidio de un contador (centro). Fotos: Fiscalía General de la Nación

Dosquebradas

Dos hombres fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el asesinato de un contador, ocurrido el 24 de octubre de 2024 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, la víctima fue identificada como Jorge Mario Morales Taborda.

De acuerdo con la investigación, uno de los implicados, René Antonio Márquez Pérez, se habría reunido con la víctima y ambos se dirigieron a un motel ubicado en la vía que comunica a Pereira con Dosquebradas. En ese lugar, el hombre fue atacado con arma de fuego y perdió la vida.

Tras el crimen, Márquez Pérez habría salido del hotel conduciendo la camioneta del contador y, junto a Carlos Mario Zúñiga Rivas, se desplazó hacia el Valle del Cauca llevando el cuerpo sin vida. En el trayecto, el cadáver fue arrojado al río Cauca.

Las autoridades establecieron que, después de los hechos, los presuntos responsables habrían vendido el teléfono celular y otras pertenencias de la víctima, además de usar en varias ocasiones sus tarjetas bancarias para realizar compras en distintos establecimientos comerciales. El cuerpo del contador fue encontrado dos días después en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca.

Estos son apartes de las audiencias de control de garantías.

Las capturas fueron realizadas por el GAULA de la Policía Nacional y el CTI en operativos adelantados en Dosquebradas y en Zarzal, Valle del Cauca.

Por estos hechos, ambos hombres fueron procesados por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas. Uno de ellos, Carlos Mario Zúñiga Rivas, aceptó su responsabilidad.

Un juez ordenó que los dos permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.