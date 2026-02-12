A la cárcel fue enviado el médico señalado de presuntos delitos sexuales contra menores en Pereira

Pereira

En las últimas horas una juez de Pereira ordenó como medida preventiva el envío a prisión de Carlos Alonso Sánchez Sánchez, el médico de 60 años de edad, señalado como presunto responsable de múltiples delitos sexuales contra menores de edad.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio que permitió imputar al médico los delitos de: Actos sexuales abusivos con menor de 14 años; demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años y pornografía con menores.

El procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía; sin embargo, la decisión de la juez de enviarlo a prisión busca garantizar la protección de las víctimas y asegurar su comparecencia durante el proceso de investigación.

Recordemos que los hechos habrían tenido lugar entre junio y julio de 2025 y las investigaciones lideradas por el ente acusador revelaron que Sánchez presuntamente contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Según el reporte oficial, el implicado solicitaba material íntimo a los menores y ofrecía pagos en efectivo a cambio de encuentros de carácter sexual.

El hecho se habría descubierto debido a que familiares de las presuntas víctimas (menores de 13 y 14 años) alertaron a las autoridades. De inmediato una unidad especializada analizó dispositivos móviles donde se hallaron conversaciones y archivos de contenido sexual explícito.

Con la medida de prisión preventiva en firme, el proceso entra ahora en su etapa de instrucción, donde la Fiscalía buscará una condena ejemplar por la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes involucrados.

