Adulta mayor perdió la vida en el incendio estructural del barrio La Alameda en Pereira

Pereira

La emergencia registrada en la noche de este martes 19 de mayo fue atendida con 48 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, en compañía de Bomberos Voluntarios, Bomberos Oficiales de Dosquebradas, Ponalsar, Defensa Civil, Policía Nacional y equipos de gestión del riesgo.

Ante la gravedad de la situación, fue activado el Plan de Ayuda Mutua, permitiendo la articulación de diferentes entidades de emergencia y socorro para controlar la conflagración y atender a las familias afectadas.

Según el balance oficial entregado por Andrés Barbosa, oficial de servicio de Bomberos Pereira, cinco viviendas resultaron afectadas, una mujer adulta mayor que, inicialmente se reportó desaparecida, fue encontrada sin vida; también, se reportó un canino fallecido durante la emergencia.

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Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“Posterior al control del incendio en el sector de La Alameda, nuestro equipo USARCOL22 es activado. Se realiza un proceso de estabilización de la placa que a causa del incendio sufre daño estructural. Iniciamos búsqueda en el sector del río y un patrón de búsqueda sobre el colapso estructural. Nuestro equipo ubica a la adulta mayor que se encontraba desaparecida bajo la estructura, fue hallada sin signos vitales, siendo reportada a la autoridad competente”, afirmó el oficial de servicio.

En el lugar hace presencia personal de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira, que avanza en el proceso de caracterización de las familias damnificadas.

De acuerdo con el balance preliminar, alrededor de ocho familias habrían resultado afectadas por el incendio, aunque la cifra oficial será consolidada una vez concluyan las labores técnicas y operativas.

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Desde la administración municipal indicaron que se brindará acompañamiento institucional y apoyo integral a las personas afectadas por esta emergencia mientras avanzan las evaluaciones de daños y necesidades.