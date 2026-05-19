Con la estrategia ‘Primero Pereira’, refuerzan seguridad y control en el centro de la ciudad

Pereira

Los operativos son desarrollados de manera articulada entre la Policía Metropolitana de Pereira, el Batallón San Mateo, la Secretaría de Gobierno, la estrategia de Alcaldía Nocturna y el Cuerpo Oficial de Bomberos, dentro de las acciones contempladas en la estrategia ‘Primero Pereira’.

Durante las jornadas, las autoridades adelantan planes de registro y control, solicitud de antecedentes, inspección a establecimientos abiertos al público y presencia permanente en puntos considerados estratégicos para la seguridad ciudadana.

Según informó Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira, el objetivo es fortalecer el control territorial y mejorar la percepción de seguridad entre comerciantes, residentes y visitantes que diariamente transitan por el centro de la capital risaraldense, especialmente luego de los casos de hurto que se han reportado durante los últimos días.

“Empezamos en el centro que es la sala de la ciudad, a donde llegan todas las familias, donde se mueve el comercio, a donde llegan los turistas, desde el viaducto hasta la calle 35 entre las carreras 5 y 11. Estos operativos apenas comienzan y vamos a mantenerlos en el tiempo hasta que expulsemos a consumidores y expendedores de estupefacientes”, agregó Trejos.

Las acciones también están enfocadas en intervenir conductas que afectan la convivencia ciudadana y responder a problemáticas relacionadas con hechos delictivos y alteraciones del orden público en diferentes zonas comerciales y de alta afluencia.

Desde la Policía Metropolitana señalaron que la presencia institucional se continuará reforzando mediante operativos constantes y coordinación entre las diferentes entidades de seguridad y emergencia.

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Las autoridades hicieron además un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa o hecho que afecte la tranquilidad de la comunidad a través de la línea de emergencia 123 y los canales oficiales habilitados.