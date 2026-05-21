Aumentan los damnificados en el incendio de La Alameda en Pereira, dos personas fallecieron

Pereira

De acuerdo con el reporte consolidado por la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, la conflagración afectó ocho viviendas, de las cuales siete quedaron completamente destruidas.

Las labores de búsqueda y verificación adelantadas por los organismos de socorro permitieron el hallazgo de dos personas sin vida entre las estructuras afectadas, confirmando el trágico desenlace de la emergencia.

Una de las víctimas ya fue identificada, se trata de la señora Berenice Cardona Arboleda de 72 años de edad.

Según las autoridades, alrededor de 39 personas resultaron damnificadas y 25 seres sintientes fueron atendidos durante la operación de emergencia. El balance también reporta la muerte de cinco animales, entre ellos dos caninos y tres felinos.

Foto: Alcaldía de Pereira Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira Cerrar

“Hemos estado al frente de esta emergencia que lamentablemente deja la pérdida de dos vidas humanas. En el proceso de caracterización por parte de la Diger, se evidencian ocho viviendas afectadas, siete viviendas tuvieron pérdida total y las demás viviendas presentan evacuación preventiva, debido a afectaciones en las redes de servicios básicos como energía y agua”, explicó Lina María Calvo, coordinadora de manejo de la Diger en Pereira.

Como parte de las acciones de apoyo, cuatro familias fueron trasladadas a hoteles para garantizar su seguridad, mientras otras 14 familias encontraron refugio temporal en viviendas de familiares y vecinos.

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En las últimas horas comenzaron además las entregas de ayudas humanitarias y acompañamiento institucional para atender las necesidades más urgentes de los damnificados.