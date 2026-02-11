Millonarios 1-0 Águilas Doradas: resumen del partido de Liga Colombiana

Volvio El Tigre / Millonarios 1-0 Águilas / Foto: Colprensa

Millonarios volvió a ganar en El Campín después de varios meses. El equipo azul no celebraba en casa desde el 7 de octubre de 2025, cuando venció 2-1 al América de Cali por la jornada 14 de la Liga colombiana.

El trámite del primer tiempo tuvo pocas emociones, marcado por la falta de efectividad de uno de los equipos y la solidez defensiva del rival. Millonarios no logró tener profundidad ni generar situaciones claras que incomodaran a Águilas Doradas, que se mostró ordenado en el fondo y paciente para cerrar los espacios.

Para el inicio del segundo tiempo hubo novedades en el banco azul: ingresó Radamel Falcao García en lugar de Carlos Darwin Quintero, tras un discreto primer tiempo del tumaqueño. Con la entrada del ‘Tigre’, el técnico Fabián Bustos apostó por un frente de ataque con tres delanteros, decisión que cambió el rumbo del compromiso y volcó el juego a favor del conjunto capitalino.

Le puede interesar: Linda Caicedo marcó gol y dio una asistencia en la victoria del Real Madrid por Champions Femenina

El único gol del partido llegó al minuto 56′, desde el punto penal, con cobro de Radamel Falcao, quien volvió al gol tras no marcar desde el 20 de junio de 2025. A partir de allí, Millonarios mostró un juego más equilibrado y controló el desarrollo del encuentro hasta el pitazo final.

¿Cuando vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a jugar el sábado 14 de febrero a las 4:30 p. m. frente a Llaneros, nuevamente en el estadio El Campín.

¿Cuando vuelve a jugar Águilas?

Águilas Doradas enfrentará a Bucaramanga el domingo 15 de febrero a las 4:10 p. m.

Reviva acá la transmisión del partido EN VIVO

Reviva el minuto a minuto del partido