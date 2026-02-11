Hable con elPrograma

Liga Colombiana
Millonarios MIL
1
Falcao 55' (p)
Rionegro Águilas RAD
0
Finalizado

Volvio El Tigre / Millonarios 1-0 Águilas / Foto: Colprensa

Millonarios 1-0 Águilas Doradas: resumen del partido de Liga Colombiana

Millonarios y Águilas se enfrentaron en la jornada 6 de la liga colombiana en el estadio El Campín.

Millonarios volvió a ganar en El Campín después de varios meses. El equipo azul no celebraba en casa desde el 7 de octubre de 2025, cuando venció 2-1 al América de Cali por la jornada 14 de la Liga colombiana.

El trámite del primer tiempo tuvo pocas emociones, marcado por la falta de efectividad de uno de los equipos y la solidez defensiva del rival. Millonarios no logró tener profundidad ni generar situaciones claras que incomodaran a Águilas Doradas, que se mostró ordenado en el fondo y paciente para cerrar los espacios.

Para el inicio del segundo tiempo hubo novedades en el banco azul: ingresó Radamel Falcao García en lugar de Carlos Darwin Quintero, tras un discreto primer tiempo del tumaqueño. Con la entrada del ‘Tigre’, el técnico Fabián Bustos apostó por un frente de ataque con tres delanteros, decisión que cambió el rumbo del compromiso y volcó el juego a favor del conjunto capitalino.

El único gol del partido llegó al minuto 56′, desde el punto penal, con cobro de Radamel Falcao, quien volvió al gol tras no marcar desde el 20 de junio de 2025. A partir de allí, Millonarios mostró un juego más equilibrado y controló el desarrollo del encuentro hasta el pitazo final.

¿Cuando vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a jugar el sábado 14 de febrero a las 4:30 p. m. frente a Llaneros, nuevamente en el estadio El Campín.

¿Cuando vuelve a jugar Águilas?

Águilas Doradas enfrentará a Bucaramanga el domingo 15 de febrero a las 4:10 p. m.

Reviva acá la transmisión del partido EN VIVO

Reviva el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
90'

Termina el partido

Millonarios 1-0 Águilas

90+2'

Tarjeta para Milloonarios

Julian Angulo es amonestado por cometer infracción

90'+

Tiempo de adición

Se agregan 7 minutos más

89'

Tarjeta para Millonarios

Danovis Banguero es amonestado por llegar tarde a disputar el balón

88'

Tarjeta para Millonarios

Radamel Falcao es amonestado por cometer infracción.

79'

Cambios en Águilas

Sale: Jean Pineda y Jorge Obregón

Ingresa: Juan Roa y Carlos Londoño

74

Cambio en Millonarios

Sale: Carlos Sarabia

Ingresa: Samuel Martín

72'

Tarjeta para Millonarios

Rodrigo Ureña amonestado por cometer infracción

70'

Tarjeta para Águilas

Jorge Rivaldo amonestado por falta peligrosa a Mateo Gacia

70'

Cambio en MIllonarios

Sale: Andres Llinas y Rodrigo Contreras

Ingresa: Julian Angulo y Danovis Banguero

65'

Tarjeta para Águilas

Frank Lozano amonestado por cometerle falta a Rodrigo Contreras.

64'

Cambio en Millonarios

Sale: Leo Castro

Ingresa: Steven Vega

61'

Cambio en Águilas

Ingresa: Cristian Cañozales

Sale: Bryan Urueña

59'

Tarjeta para Águilas

Jean Pineda amonestado por cometerle falta a Falcao

55'

GOOOOOOOL de Millonarios

Gol desde los doce pasos de Falcao

53'

Penal para Millonarios

Luego de revisión del VAR se confirma el panal

52'

Revisión posible penalti para Millonarios

Matorel va a mirar una falta sobre Llinas

45'

Cambio en Llaneros

Sale: Andrés Álvarez

Ingresa: Fabian Charales

45'

Cambio en Millonarios

Sale: Carlos Darwin 

Ingresa: Radamel Falcao

45'

Inicia el segundo tiempo

Millonarios 0-0 Llaneros

45'

Termina el primer tiempo

Finaliza el primer tiempo

Millonarios 0-0 Águilas

45'

Se agregan minutos

3 minutos de adicón.

40'

Posición dividida

La tenencia del balón es totalmente para Millonarios

35'

No hay penal para Millonarios

Luego de la revisión en el VAR Matorel dice que no hay penalti.

35'

Penal en revisión para Millonarios

Falta sobre Leo Castro

312'

Tarjeta para Águilas

Andrés Álvarez amonestado por cometerle infracción a Rodrigo Contreras.

30'

Partido disputado en la mitad de la cancha

Millonarios no ha podido tener esa profundidad que le genere llegadas de peligro al arco de Águilas

25'

Partido en tramite

Millonarios intenta atacar a Águilas pero no ha podido pasar el último tramo del campo del rival

22'

Millonarios tiene el 57% de la posesión del balón contra 43% de Águilas.

20'

Partido en tramite

Millonarios ha rematado 2 veces ninguno al arco. Águilas no ha tenido llegadas

Millonarios tiene 5 tiros de esquinas, 0 por parte de Águilas.

15'

Partido en tramite

Millonarios maneja la posción del balón en estos primeros 15 minutos.

10'

Ataca Millonarios

Millonarios domina el area rival manteniendo la posición del balón

5'

Partido en tramite

Millonarios mantiene la posición del balón

0'

Inicia el partido

Ya rueda el balón en El Campín

Equipos en el terreno de juego

Actos protocolarios

Titular de Águilas Doradas

Titular de Millonarios

Bienvenidos al minuto a minuto del partido

Millonarios VS. Águilas Doradas

