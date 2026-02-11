Millonarios 1-0 Águilas Doradas: resumen del partido de Liga Colombiana
Millonarios y Águilas se enfrentaron en la jornada 6 de la liga colombiana en el estadio El Campín.
Millonarios volvió a ganar en El Campín después de varios meses. El equipo azul no celebraba en casa desde el 7 de octubre de 2025, cuando venció 2-1 al América de Cali por la jornada 14 de la Liga colombiana.
El trámite del primer tiempo tuvo pocas emociones, marcado por la falta de efectividad de uno de los equipos y la solidez defensiva del rival. Millonarios no logró tener profundidad ni generar situaciones claras que incomodaran a Águilas Doradas, que se mostró ordenado en el fondo y paciente para cerrar los espacios.
Para el inicio del segundo tiempo hubo novedades en el banco azul: ingresó Radamel Falcao García en lugar de Carlos Darwin Quintero, tras un discreto primer tiempo del tumaqueño. Con la entrada del ‘Tigre’, el técnico Fabián Bustos apostó por un frente de ataque con tres delanteros, decisión que cambió el rumbo del compromiso y volcó el juego a favor del conjunto capitalino.
Le puede interesar: Linda Caicedo marcó gol y dio una asistencia en la victoria del Real Madrid por Champions Femenina
El único gol del partido llegó al minuto 56′, desde el punto penal, con cobro de Radamel Falcao, quien volvió al gol tras no marcar desde el 20 de junio de 2025. A partir de allí, Millonarios mostró un juego más equilibrado y controló el desarrollo del encuentro hasta el pitazo final.
¿Cuando vuelve a jugar Millonarios?
Millonarios volverá a jugar el sábado 14 de febrero a las 4:30 p. m. frente a Llaneros, nuevamente en el estadio El Campín.
¿Cuando vuelve a jugar Águilas?
Águilas Doradas enfrentará a Bucaramanga el domingo 15 de febrero a las 4:10 p. m.
Reviva acá la transmisión del partido EN VIVO
Reviva el minuto a minuto del partido
Termina el partido
Millonarios 1-0 Águilas
Tarjeta para Milloonarios
Julian Angulo es amonestado por cometer infracción
Tiempo de adición
Se agregan 7 minutos más
Tarjeta para Millonarios
Danovis Banguero es amonestado por llegar tarde a disputar el balón
Tarjeta para Millonarios
Radamel Falcao es amonestado por cometer infracción.
Cambios en Águilas
Sale: Jean Pineda y Jorge Obregón
Ingresa: Juan Roa y Carlos Londoño
Cambio en Millonarios
Sale: Carlos Sarabia
Ingresa: Samuel Martín
Tarjeta para Millonarios
Rodrigo Ureña amonestado por cometer infracción
Tarjeta para Águilas
Jorge Rivaldo amonestado por falta peligrosa a Mateo Gacia
Cambio en MIllonarios
Sale: Andres Llinas y Rodrigo Contreras
Ingresa: Julian Angulo y Danovis Banguero
Tarjeta para Águilas
Frank Lozano amonestado por cometerle falta a Rodrigo Contreras.
Cambio en Millonarios
Sale: Leo Castro
Ingresa: Steven Vega
Cambio en Águilas
Ingresa: Cristian Cañozales
Sale: Bryan Urueña
Tarjeta para Águilas
Jean Pineda amonestado por cometerle falta a Falcao
GOOOOOOOL de Millonarios
Gol desde los doce pasos de Falcao
Penal para Millonarios
Luego de revisión del VAR se confirma el panal
Revisión posible penalti para Millonarios
Matorel va a mirar una falta sobre Llinas
Cambio en Llaneros
Sale: Andrés Álvarez
Ingresa: Fabian Charales
Cambio en Millonarios
Sale: Carlos Darwin
Ingresa: Radamel Falcao
Inicia el segundo tiempo
Millonarios 0-0 Llaneros
Termina el primer tiempo
Finaliza el primer tiempo
Millonarios 0-0 Águilas
Se agregan minutos
3 minutos de adicón.
Posición dividida
La tenencia del balón es totalmente para Millonarios
No hay penal para Millonarios
Luego de la revisión en el VAR Matorel dice que no hay penalti.
Penal en revisión para Millonarios
Falta sobre Leo Castro
Tarjeta para Águilas
Andrés Álvarez amonestado por cometerle infracción a Rodrigo Contreras.
Partido disputado en la mitad de la cancha
Millonarios no ha podido tener esa profundidad que le genere llegadas de peligro al arco de Águilas
Partido en tramite
Millonarios intenta atacar a Águilas pero no ha podido pasar el último tramo del campo del rival
Millonarios tiene el 57% de la posesión del balón contra 43% de Águilas.
Partido en tramite
Millonarios ha rematado 2 veces ninguno al arco. Águilas no ha tenido llegadas
Millonarios tiene 5 tiros de esquinas, 0 por parte de Águilas.
Partido en tramite
Millonarios maneja la posción del balón en estos primeros 15 minutos.
Ataca Millonarios
Millonarios domina el area rival manteniendo la posición del balón
Partido en tramite
Millonarios mantiene la posición del balón
Inicia el partido
Ya rueda el balón en El Campín
Equipos en el terreno de juego
Actos protocolarios
Titular de Águilas Doradas
Titular de Millonarios
Bienvenidos al minuto a minuto del partido
Millonarios VS. Águilas Doradas