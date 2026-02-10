¡Feliz cumpleaños Falcao! El mundo del fútbol saluda al Tigre en su festejo número 40

Falcao celebrando gol ante Polonia en el Mundial del 2018. Foto: Getty Images( Thot )

Radamel Falcao García, uno de los jugadores colombianos más grandes de todos los tiempos, celebra este martes su cumpleaños número 40. El Tigre, hoy jugador de Millonarios, ha recibido saludos que vienen desde los hinchas hasta la FIFA.

El goleador histórico de la Selección Colombia recibe este nuevo aniversario de vida defendiendo la camiseta del equipo de sus amores y persiguiendo dos últimos sueños, ser campeón en Colombia y disputar su último Mundial de fútbol.

Como era de esperarse, la fecha no ha pasado desapercibida, las cuatro décadas del Tigre han sido rememoradas tanto por los aficionados como sus excompañeros, rivales, equipos y hasta por los principales entes del fútbol en el mundo.

Saludos de cumpleaños para Falcao

Hoy celebra el ídolo de todo un país y el orgullo de nuestra hinchada. ¡Feliz cumpleaños Falcao! 🐯💙



Gracias por tu jerarquía y tu magia. ¡Grande, Radamel! 🔥💪⚽ pic.twitter.com/yHruzhPTHh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 10, 2026

¡𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐓𝐢𝐠𝐫𝐞! 🐅



Déjale un saludo a nuestro 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫. ⬇️🥳 pic.twitter.com/UUuOBAStgi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 10, 2026

Números y palmarés de Falcao

A lo largo de su carrera, Falcao ha militado en Lanceros de Boyacá, River Plate, Porto, Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios.

El Tigre registra 356 goles marcados como profesional, siendo el segundo máximo anotador colombiano de todos los tiempos. Con la Selección Colombia ha marcado 36 tantos, siendo el goleador histórico del combinado nacional.

Por otro lado, a lo largo de su carrera ha cosechado 13 títulos, destacando dos Ligas de Europa y una Supercopa de Europa, siendo protagonista en las tres finales. A nivel de clubes fue campeón en Argentina, Portugal, España y Francia.