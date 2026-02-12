Falcao suma un gol más y se acerca a Dayro Moreno en la tabla de goleadores históricos colombianos

Radamel Falcao García volvió a marcar en la victoria 1-0 de Millonarios sobre Águilas Doradas, en un resultado que significó mucho más que tres puntos. El delantero samario fue determinante para que el equipo embajador cortara una racha de 127 días sin ganar en el estadio El Campín, una deuda pendiente que comenzaba a generar presión en el entorno azul.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 56’, desde el punto penal, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga colombiana. Falcao asumió la responsabilidad con la jerarquía que lo caracteriza y ejecutó un remate potente al palo derecho de Iván Arboleda, quien, pese a lanzarse hacia ese sector, no logró evitar el gol.Esta anotación no solo abrió el marcador, sino que terminó siendo definitivo en un encuentro cerrado y con pocas opciones claras.

Más allá de la anotación, el ‘Tigre’ mostró liderazgo y movilidad en el frente de ataque. Su presencia obligó a la defensa rival a replegarse y generó espacios para sus compañeros. Además, su ingreso y posterior protagonismo le dio otro aire ofensivo al equipo dirigido por Fabián Bustos, que necesitaba una referencia clara en el área para destrabar el partido.

Con esta anotación, Falcao comienza a recortar distancia frente a Dayro Moreno, goleador colombiano de todos los tiempos. El experimentado delantero azul demuestra que sigue vigente y que puede ser pieza clave en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

Millonarios, impulsado por el regreso al gol de su capitán, buscará ahora consolidar esta recuperación en las próximas jornadas, mientras Falcao suma confianza y ritmo competitivo en un momento clave del semestre.

