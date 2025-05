Estamos con ocupación del 160% en urgencias en el hospital San Juan de Dios de Armenia: Gerente

Armenia

En un 160% está la ocupación de urgencias en el hospital San Juan de Dios de Armenia, el más importante del Quindío, las directivas hicieron un llamado a los ciudadanos para acudir cuando verdaderamente es una urgencia vital y así evitar más congestión en los servicios.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la gerente del hospital San Juan de Dios, Diana Carolina Castaño y la importancia de acudir al servicio de urgencias cuando amerite y sea necesario y explicó “es muy importante saber diferenciar dónde me pueden atender, si yo tengo una migraña, si tengo una enfermedad respiratoria, yo puedo solicitar por consulta externa prioritaria que se han atendido, no necesariamente debemos ir al servicio de urgencias y no necesariamente al Hospital San Juan de Dios.

Y agregó “recordemos que somos la alta complejidad que atendemos los pacientes de alta complejidad y si vamos a que nos atiendan de pronto por nuestra migraña le estamos quitando oportunidad de atender a pacientes que requieren una atención urgente. Entonces es muy importante que todos hagamos parte del sistema de salud y nos volvamos conscientes de cómo utilizarlo de la mejor manera.

Evitar dolores de cabeza en urgencias

Además, para evitarse dolores de cabeza porque si la persona no tiene una urgencia vital en ese triaje que le hacen, pues va a tener que esperar a que el que sí lo atiendan, la gerente del hospital Diana Carolina Castaño puntualizó “Así es, o en muchas ocasiones el triaje catalogado como cuatro o cinco, pues los estamos derivando hacia su EPS para que su EPS lo atienda y ha sido una de las estrategias de descongestionar el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios.

Estamos con la ocupación al 160%, llevamos aproximadamente 5 días con una altísima ocupación, sobre todo en el servicio de pediatría, subrayó la gerente del centro asistencial.