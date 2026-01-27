¿Qué servicios prestará el hospital San Juan de Dios de Armenia a los usuarios de Nueva EPS?

Armenia

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios anuncia plan de reapertura gradual para usuarios de Nueva EPS

Tras confirmarse el inicio de los abonos a la deuda por parte de la Nueva EPS, la Gerencia del Hospital San Juan de Dios informa a los usuarios de los regímenes Contributivo y Subsidiado el esquema de reapertura gradual de servicios que entrará en vigencia desde este lunes 26 de enero,

Servicios:

Consulta Externa Especializada: habilitarán la asignación de citas según la disponibilidad del hospital. Servicio de Urgencias: atenderán pacientes clasificados bajo el sistema de Triage I, II y III (casos de alta y mediana complejidad) y aquellos pacientes categorizados como IV y V (casos no urgentes o leves) deberán ser direccionados por la EPS hacia sus centros de atención prioritaria y Cirugías: retomarán la programación de cirugías para pacientes que cumplan con los requisitos.

La Gerente, Diana Carolina Castaño Londoño, enfatizó que para que esta reapertura sea exitosa, se ha solicitado a la Nueva EPS la presencia de auditoría permanente en el hospital para agilizar las remisiones de servicios que no estén en nuestra oferta actual.

La gerente puntualizó que “la apertura de la totalidad de los servicios para los usuarios de la Nueva EPS continuará dándose de manera gradual y proporcional al cumplimiento del plan de pagos acordado.

En este sentido, la siguiente fase de reapertura está sujeta al desembolso de 3.000 millones de pesos programado para el mes de febrero. Sin dejar de lado el compromiso de la Nueva EPS de consignarle a la institución el 80% de la cartera corriente radicada cada mes a partir de febrero del año en curso.

No obstante, es importante aclarar a la ciudadanía que la institución declara que, de presentarse cualquier incumplimiento en los acuerdos pactados por parte de la Nueva EPS, el hospital se verá en la necesidad de suspender los servicios por falta de garantías financieras, indicó la gerente.

Usuarios

Jairo Barreto, presidente de la veeduría en salud de personas en condición de discapacidad física y metal señaló “recibimos la noticia con agrado, con satisfacción y con una gran responsabilidad por parte de los entes gubernamentales en los cuales se ha llevado unas mesas de trabajo”

Y agregó “En ese orden de idea, se ha hecho una gestión pública muy importante con la secretaría de salud del departamento, las entidades pues que trabajamos en salud también estamos presionando para que se lleguen a acuerdo, se hizo un avance de 4000 millones por parte de la nueva EPS al Hospital San Juan de Dios.

Los más beneficiados, somos los usuarios, los que trabajamos en discapacidad, porque esto es generalizado y es muy satisfactorio para la población del municipio de Armenia, el departamento del Quindío, que una entidad tan importante en salud como es el Hospital San Juan de Dios vuelva a funcionar de una forma normal, porque ya sabemos que si no hay recursos no hay nada.