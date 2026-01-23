El hospital San Juan de Dios de Armenia volverá a prestar el servicio a usuarios de la Nueva EPS

Armenia

El hospital San Juan de Dios de Armenia volverá a prestar el servicio de salud a los usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, ya que solo atendían urgencias.

El Hospital San Juan de Dios de Armenia normalizó la prestación de servicios de salud a los usuarios de la Nueva EPS, tras una mesa de trabajo liderada por la gobernación del Quindío. En el encuentro participaron el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus; el asesor del despacho de la Gobernación, Carlos Alberto Gómez Chacón; y de manera virtual, la gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño Londoño.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el asesor del despacho de la Gobernación, Carlos Alberto Gómez Chacón que entregó detalles de los compromisos asumidos por los representantes de la EPS

Asesor gobernación: Se tuvo una reunión con el Dr. Óscar Luis Gálvez, agente interventor de Nueva EPS y los vicepresidentes de dicha entidad para poner de contexto la situación que se ha venido presentando en el departamento del Quindío en torno a la prestación de servicios para los usuarios de Nueva EPS.

Se trataron dos puntos fundamentales, uno que tenía que ver con la red de mediana y alta complejidad y dos, el proceso de entrega de medicamentos.

Con la prestación de servicios, se analizó la posibilidad de generar una serie de mesas con los diferentes prestadores con miras a regularizar nuevamente pues el flujo de efectivo, la prestación de los servicios y la ampliación de los mismos.

Hospital San Juan de Dios de Armenia

Se tocó el tema del Hospital Universitario San Juan de Dios, al cual pues la Nueva EPS le adeuda un poco más de 30.000 millones de pesos y se analizó que se pudieran generar acuerdos fundamentales para reanudar la prestación de servicios de cirugía programada, especialidades médico-quirúrgicas y no solamente pues el tema de urgencias.

Se llegó a un acuerdo con Nueva EPS, donde ellos se comprometen al día de hoy girar 4.000 millones de pesos correspondientes a las glosas y devoluciones que tienen en este momento parado el flujo de efectivo pues al Hospital San Juan de Dios, es un más cerca de 7.000 millones de pesos. Los 3.000 millones de pesos restantes se girarán en el mes de febrero.

Igualmente, se acordó que la cartera corriente, o sea, la prestación de servicios, será cancelada al 80%. Es decir, de todo lo facturado mensualmente, la Nueva EPS va a hacer giro del 80%. de esos recursos que están debidamente asignados.

Igualmente, con una cartera que viene causándose de tiempo atrás, se acercan a los 17.000 millones, se programó una reunión para que las personas del Hospital San Juan de Dios, las personas de la Nueva EPS, revisaran efectivamente esa cartera y una vez conciliado ese valor, se procediera al pago de la misma en 3 meses, para poder subsanar este problema.

Así las cosas, el día de hoy Nueva EPS cancele los 4.000 millones de pesos adicionales a los 3.600 que ha girado este mes para el pago de la cartera corriente, pueda reanudarse los servicios en el Hospital San Juan de Dios.

Estamos ha sido algo provechoso por cuanto pues sabemos que los usuarios de Nueva EPS han tenido serias dificultades en la red prestadora de mediana y alta complejidad y avanzar en una mejor atención que ya qué pues solamente se cuenta con un prestador para todo lo que tiene que ver con cirugías programadas, especialidades médico-quirúrgicas no urgencializables.