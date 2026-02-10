¿Por qué en febrero no hay festivos en Colombia? Este será el próximo día feriado

Colombia es uno de los países con más días festivos en el mundo, jornadas esperadas por muchos ya que pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

De acuerdo con ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

Para este año, 2026, Colombia cuenta con 18 días feriados. Sin embargo, hay dos meses que no tienen días festivos.

esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo. Se trata de febrero y septiembre.

¿Por qué no hay festivos en febrero?

En febrero no se conmemora alguna fecha que pueda ser considerada como festividad, salvo el día de San Valentín y del Amor y la amistad, en septiembre, que para las leyes colombianas no representa lo suficiente para ser considera un día feriado.

Lo anterior se da porque en el país durante este mes no ha sucedido algún hecho que permita tener un festivo a lo largo de sus 30 días.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia?

El próximo festivo del año será el lunes 23 de marzo. Este día se celebra el Día de San José.

Aunque la fecha religiosa tradicional es el 19 de marzo, el festivo se traslada al lunes siguiente por cuenta de la Ley Emiliani.

La Ley Emiliani es una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

Festivos que quedan en Colombia para 2026

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

En este sentido, son dos meses los que no cuentan con ningún festivo, es decir que, para muchos, serán los meses más largos del año.