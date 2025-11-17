Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?

Colombia es conocido por ser uno de los países con más celebraciones ya sean religiosas o conmemorativas durante el año. Esto da lugar a que se realicen festivos, con el objetivo de que las personas tengan la oportunidad de celebrar estas fechas.

Si bien el calendario de festivos en Colombia para 2026 está compuesto por más de 10 festivos o días de descanso entre fechas religiosas, cívicas y conmemoraciones, esto se rige bajo la Ley Emiliani vigente desde 1984, la cual que permite que se trasladen al lunes siguientes y no el día que caen las celebraciones.

Conozca aquí cuáles serán los días festivos en Colombia para el 2026:

¿Cuáles son los festivos en Colombia en 2026?

Festivos de enero 2026 en Colombia

1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero (lunes): Día de los Reyes Magos (trasladado del 6 de enero)

Festivos de marzo 2026 en Colombia

23 de marzo (lunes): Día de San José (trasladado del 19 de marzo)

Día de San José (trasladado del 19 de marzo) 29 de marzo (domingo): Domingo de Ramos (Inicio de Semana Santa)

Semana Santa 2026: Fechas completas

De acuerdo con el calendario de festivos, la semana Santa 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Esta semana religiosa no es trasladable y se celebra en las mismas fechas establecidas por el calendario litúrgico internacional.

Festivos de abril 2026 Colombia

5 de abril (domingo): Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección 13 de abril (lunes): Día de la Ascensión (trasladado desde el 9 de abril)

Festivos de mayo 2026 Colombia

4 de mayo (lunes): Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril)

Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril) 11 de mayo (lunes): Sagrado Corazón de Jesús (trasladado desde el 4 de mayo)

Festivos de junio y julio 2026

16 de junio (martes) : Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional)

: Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional) 22 de junio (lunes): Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio)

Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio) 20 de julio (lunes): Día de la Independencia de Colombia

Día de la Independencia de Colombia 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

Festivos de agosto, octubre y noviembre 2026

17 de agosto (lunes): La Asunción de la Virgen (trasladado del 15 de agosto)

La Asunción de la Virgen (trasladado del 15 de agosto) 12 de octubre (lunes): Día de la Raza (Diversidad Étnica y Cultural)

Día de la Raza (Diversidad Étnica y Cultural) 2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos (trasladado del 1 de noviembre)

Día de Todos los Santos (trasladado del 1 de noviembre) 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena (trasladado del 11 de noviembre)

Independencia de Cartagena (trasladado del 11 de noviembre) Festivos de diciembre 2026 en Colombia

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026?

En total, Colombia tendrá 18 días festivos oficiales durante el año 2026, sin contar los domingos. La mayoría de los feriados religiosos se trasladan al día lunes, lo que facilita la planificación de puentes festivos, uno de los atractivos turísticos más importantes del país.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia en 2025?

Teniendo en cuenta que se acerca la temporada de diciembre, en Colombia quedan 2 festivos, uno celebrado el 8 del último mes del año, fecha conmemorativa a la Inmaculada Concepción y el 25 que es navidad.